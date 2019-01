Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre primaria Romei și o organizație de caritate, care strange banii aruncați de turiști in celebra Fontana di Trevi. Nu e vorba de bani puțini: in total, in fiecare an se strang cam un milion și jumatate de euro.

- O disputa a izbucnit intre primaria Romei si Biserica Romano-Catolica cu privire la destinatia monedelor recuperate din Fontana di Trevi, una dintre cele mai faimoase atractii turistice ale Romei, in care turistii arunca cate o moneda, pentru ca, potrivit legendei, sa se poata intoarce in "cetatea…

