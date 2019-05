Scandal între PNL și primarul din Focșani: Sică Mandolină nu e în stare! ”Dupa ce zilele trecute domnul Klaus ne imparțea in romani și pesediști, iata ca acum vine un alt domn, poreclit de presa Sica Mandolina, care propovaduiește apocalipsa electorala la Focșani. Speriat probabil de faptul ca se va face de ras și de aceasta data, șeful liberalilor vede viața in culori sumbre și anunța cu glas de bariton ca ar putea exista confruntari de strada care sa se termine cu „batalia de la Focsani". Mai mult chiar, dand dovada de totala necunoaștere a legii, acesta "atrage atentia" Primarului Municipiului Focsani ca o eventuala alta acțiune politica desfașurata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

