Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton și Chris Zylka s-au desparțit și au pus punct logodnei, dupa doi ani de relație, potrivit presei de peste ocean. Un apropiat al vedetei a spus pentru revista People, potrivit contactmusic.com: „S-au desparțit in urma cu cateva saptamani. Relația s-a dezvoltat foarte repede, iar ea a realizat…

- Cei doi erau impreuna de ceva vreme și se logodisera in luna ianuarie anului trecut, in Aspen, Colo. Paris Hilton a primit atunci un diamante in valoare de 2 milioane de dolari. O sursa apropiata cuplului a declarat ca lucrurile dintre ei nu mai mergeau bine de ceva vreme și ca Paris a pus capat relației.…

- Paris Hilton e o femeia capricioasa, dar parea sa-și fi gasit alinarea in brațele lui Chris Zylka. Moștenitoarea imperiului Hilton i-a spus adio logodnicului ei, care in ianuarie ii pusese pe deget un inel de 2 milioane de dolari.

- Dupa zece luni de logodna, Paris Hilton i-a spus adio lui Chris Zylka! Deși apropiații se pregateau de nunta, regina fițelor a decis sa se intoarca la viața de burlacița. Motivul? Relația a mers atat de bine, atat de repede, incat a realizat ca o casatorie cu Chris Zylka nu i s-ar potrivit in aceasta…

- Tocmai ce s-au cEsEtorit, iar detalii nextiute au iexit de abia acum la ivealE! Am aflat adevErul despre inelul pe care Valentina Pelinel l-a primit de la Cristi Borcea! VE spun doar atat: bijuteria are o semnificatie cu totul xi cu totul aparte.

- Au trecut peste multe obstacole, principalul fiind chiar inchisoarea, insE Valentina Pelinel "i Cristi Borcea au reu"it sE ajungE in fa:a stErii civile, pentru a-"i uni destinele. Mai mult, cei doi urmeazE sE devinE, incE o datE, pErin:i.

- Mama lui Paris Hilton spune ca fata sa și-a amanat nunta cu Chris Zylka doar pentru ca este foarte ocupata. Starleta in varsta de 37 de ani și logodnicul ei iși programasera nunta in noiembrie, dar au anunțat recent ca au decis sa o amane. Mama vedetei da asigurari ca nu este niciun motiv ascuns […]