- Prințul Harry și Meghan Markle trebuie sa se mute din Palatul Kensington – reședința lor oficiala – și departe de Londra din cauza unor tensiuni intre ei și cuplul format din Prințul William și Kate Middleton, dar cei trei copii ai acestora. Pana in momentul mutarii, presa britanica arata ca Palatul…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan, au vizitat o cafenea din Wellington, Noua Zeelanda, in timpul turneului regal, moment in care au cunoscut-o pe Lucia Kennedy. Prințul a fost atat de impresionat de tanara, incat i-a oferit un loc de munca. Norocoasei studente i s-a oferit o oportunitate incredibila…

- Printul Harry si Meghan Markle au ajuns in insulele Fiji. Ducii au zburat din Australia si au aterizat pe aeroportul din Suva. Cei doi vor ramane aici timp de trei zile, cu prilejul turneului regal. Ducesa a atras si de aceasta data toate privirile, gratie aparitiei ei rafinate.

- Ducele si ducesa de Sussex au sarbatorit 5 luni de mariaj in acelasi cadru in care anul trecut, s-au afisat lumii ca un cuplu. La Jocurile Invictus organizate, anul acesta, in Australia. Harry a deschis jocurile si a vorbit, din nou, despre viitorul bebelus.

- Prințul Harry și Meghan Markle au fost avut parte de o sperietura de proporții in momentul in care avionul in care calatoreau, luna trecuta, catre Amsterdam a fost lovit de un fulger. Avionul privat de lux inchiriat de cei doi, un Dassault Falcon 7X, a fost lovit, pe 21 septembrie cu o putere de 30…

- Prințul Harry și Meghan Markle divorțeaza peste trei ani, considera o clarvazatoare cunoscuta atat de britanici cat și de Familia Regala pentru care a mai lucrat in trecut, conform Cancan. Declarația femeii i-a șocat pe toți fanii cuplului. Clarvazatoarea de 58 de ani se pare ca a fost și…