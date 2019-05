Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Iulia Albu și Catalin Botezatu ia amploare dupa inmormantarea creatorului de moda Razvan Ciobanu. Iulia Albu și Catalin Botezatu s-au numarat printre vedetele care au mers sa-l conduca pe ultimul drum pe designerul Razvan Ciobanu. La slujba din biserica, Iulia Albu a ținut un discurs.…

- Intr-un interviu pe care i l-a acordat prezentatoarei de televiziune Simona Gherghe in anul 2011, Razvan Ciobanu a povestit cum a pierdut 600.000 de euro. Designerul marturisea atunci ca a fost pacalit de prieteni. "Eu am fost furat. Pe fata, de cei mai buni prieteni ai mei. Nu am nicio jena sa spun,…

- Au aparut ultimele imagini cu Razvan Ciobanu in viața! Ele sunt de duminica seara și au fost surprinse de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Mamaia. Din imagini se poate remarca faptul ca fostul creator de moda se plimba debusolat pe terasa restaurantului. Conform martorilor, el ar…

- Data de 2 mai 2019 va ramane una de doliu in lumea modei din Romania. Astazi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de catre toti cei care l-au iubit. La ceremonia funerara ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia Albu a recurs la un gest uluitor.

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Rita Muresan, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax. Marius Lazureanu, fostul iubit al designerului,…

