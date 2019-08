Scandal între Daniel Funeriu şi Dragoș Tudorache (PLUS): O să vă fac eu lista scurtă a putreziciunilor în curând "Dupa ce i-am prins cu mața-n sac pe cei de la USRPLUS referitor la "copiii securiști" (bravo lor ca au schimbat) eram aproape sigur ca gasesc alte șoparle in statutul USR. Ei bine, ma bucur sa spun ca e foarte clar scris tot ce trebuie. In mare, imposibil de fentat statutul daca ești traseist, penal, etc. Bravo lor", scrie Daniel Funeriu pe Facebook. "Dar sa vezi comedie! Statutul PLUS e ca stomacul unui somn: digera orice vietate sau putreziciune halita in ape tulburi. Listele fiind comune, escrocheria politica poate fi lesne executata daca Dacian Cioloș și oamenii de bine de la PLUS… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

