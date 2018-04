Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști de pe scena muzicii romanești, dar și preferatul fetelor, a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, povestea celebrelor vorbe cu care a facut furori in mediul virtual: ”John” și ”Hatz”. (CITEȘTE ȘI: CE ȚINE DORIAN POPA…

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- Tarom a lansat cursa Iasi - Timisoara, cu o frecventa de operare de 4 zboruri dus-intors pe saptamana. Aceste curse vor opera doar pe sezonul de vara care a inceput duminica, 25 martie, si se va termina in ultima duminica din luna octombrie. 0 0 0 0 0 0

- Scandal uriaș la Fundul Tutovei, județul Suceava, unde un cerb a fost ucis, i s-a taiat un corn și a fost abandonat sub un copac, unde a și fost gasit de oamenii satului. Este subiect de controversa intre reprezentantii Asociatiei Wild Bucovina si Romsilva. Cei care reprezinta ONG-ul amintit au sustinut…

- Celebrul om de televiziune s-a dezlantuit in mediul online. Florin Calinescu a transmis un atac devastator la adresa actualei guvernari PSD-ALDE, revoltat de situația precara de la transporturi. Vedeta de televiziune a precizat ca fiecare postare live pe rețelele de socializare va incepe cu un mesaj…

- Cunoscuta prezentatoare TV Dana Razboiu (42 de ani) a povestit in premiera greutatile din familie pe care le-a cunoscut cand era adolescenta. Ea a declarat ca a traitintr-o familie tensionata, cu multe conflicte, cu multe certuri și cu violența “Eu m-am desprins de parinti si de familia de origine.…

- Vineri au fost anulate sase curse pe aeroportul Henri Coanda, de langa Bucuresti, iar intarzierile pot depasi si doua ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care…

- Compania de Transport Public (CTP) propune majorarea tarifelor tichetelor de calatorie. Cresterea va afecta toate tipurile de bilete. Potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu Local (CL), publicat joi, (22.03.2018) pe site-ul municipalitatii , un bilet cu o calatorie va costa 2,5 lei, iar cel cu…

- Doinița Oancea arata fara machiaj complet diferit fața de cum o știe toata lumea. Vedeta s-a fotografiat in pat imediat dupa ce s-a trezit. Mai multe persoane i-au transmis Doiniței Oancea ca este frumoasa. Fotografia cu Doinița Oancea fara machiaj a adunat aproape 1.600 de like-uri in cateva ore. In…

- In aceasta perioada, gospodarii care cauta rasaduri, puieti de pomi, seminte, butasi, tuberculi si alte plante pentru primenirea gradinilor sunt intampinati de producatori si de importatori cu astfel de sortimente. MEDIAFAX va prezinta cum arata aceasta oferta in marile piete din tara. …

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara. Astfel, portofoliul de birouri administrat...

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Antena Group a oferit prima reacție dupa ce vedeta Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor din in juriu sa „iși bage ursul in fund”.

- “Antena Group” a oferit prima reacție dupa ce Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare, prin care le-a sugerat specialiștilor care i-au atribuit Adinei Pintilie premiul “Ursul de Aur”, pentru pelicula „Nu ma atinge-ma”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Controlul reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmeaza sa stabileasca exact ce se intampla la acest orfelinat, in conditiile in care orfelinatul nu este pentru prima data in mijlocul unui scandal. In urma cu doar cateva luni, un copil si-a pus capat zilelor.…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- Pilotul a anulat decolarea unei curse cu destinația Italia, din cauza unei romance care a facut scandal la bord. O cursa aeriana care trebuia sa se indrepte spre Italia a avut, sambata, o intarziere de cel putin o ora, in urma unui scandal declansat la bord inainte de decolare, potrivit Antena 3 . In…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taxmetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, fiind nevoie de interventia in forta a politistilor.…

- Dan Negru a cam avut probleme pe vremea cand era la școala. Ca sa-l ajute sa treaca peste examenele de corigența, parinții mergeau cu darul la profesori. Prezentatorul de televiziune D an Negru, care și-a facut luna de miere gratis , n-a fost prea bun prieten cu matematica in școala. Astfel ca, din…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Finala dintre Halep și Wozniacki este așteptata cu sufletul la gura de toata lumea și cel mai probabil Arena Rod Laver va fi plina la ora partidei. Cele 14.820 de locuri vor fi prea…

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal al echipajului de zbor din Europa, anunța un program de recrutari pentru primavara anului 2018. Compania aeriana irlandeza Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata Romania, candidatii interesati de o cariera avand posibilitatea sa…

- Dan Negru critica vedetele TV in varsta, dupa ce a dat de pamant cu politicienii , și recunoaște ca una din marile lui dorințe este sa imbatraneasca frumos, fiindca e plin showbizul de persoane ridicole și n-ar vrea sa ajunga sa se numere printre ele! Prezentatorul de la Antena 1 da de pamant cu pensionarele…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…