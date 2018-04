Scandal între conurente la Exatlon: "E o perversă, analfabetă, falsă" In editia Exatlon 4 aprilie Razboinicii si-au luat la revedere de la Alina, pe care concurentii o mai numeau si "fitnessista". Aceasta a incercat sa isi stapaneasca lacrmile si a spus ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge acasa va fi sa manance inghetata. De eliminarea de aseara a Alinei s-a bucurat cel mai mult Anca, fosta ei colega de la Razboinic, care nu s-a sfiit sa o jigneasca de cate ori a avut ocazia. Inca de la iesirea ei din competitie, Anca a sperat ca urmatoarul concurent care va parasi Exatlon sa fie Alina. "Ea e slabita si clar depasita, evita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Razboinicilor a mai pierdut un coechipier important. Incepand cu data de 4 aprilie, Alina a parasit competitia Exatlon, dupa votul publicului. Concurenta a dezvaluit chiar dupa ce a fost eliminata ca a visat acest lucru. „Aseara am visat ca eram acasa cu mama…

- De cateva zile, exista zvonurile ca se leaga o poveste de iubire intre concurenții de la Exatlon. Se pare ca intre doi concurenți din echipa Razboinicilor ar exista o idila. Cei doi au dormit impreuna in camera, iar colegii lor cred ca intre ei este ceva mai mult. Alina și Ștefan,…

- Anca de la Exatlon susține ca Alina este innebunita dupa Ștefan și umbla prin preajma lui inca de la inceputul competiției. Mama Alinei susține ca fiica ei nu iși dorește un barbat precum Ștefan, ci mai degraba unul ca și Catalin Cazacu. „Imi place de Stefan, dar nu ca iubit. Stefan e frumos, amandoi…

- Limbajul și atitudinea lui Giani Kirița fața de concurenții din echipa adversa au creat un adevarat scandal. „Razboinicii” au de gand sa nu mai iasa la joc, in timp ce oamenii de acasa cer ca fostul fotbalist sa fie eliminat din competiția sportiva, potrivit click.ro. Concurenții din tabara adversa…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Alina de la ”Razboinicii” da dovada de character! Ea a explicat cum se simte ca-n prima zi, cum reușește sa se relaxeze, numarand pana la zece. „Ma simt de parca abia a inceput concursul, abia am venit și in ficare zi incerc sa imi controlez emoțiile. Sunt o perosana optimist, chiar daca ma supar, numar…

- Giani Kirița, propus pentru eliminare la Exatlon, de catre fani, care nu au fost deacord cu modul in care acesta i-a “umilit” pe Razboinici. Mai mult, admiratorii show-ului au cerut o petiție, pentru ca sportivul sa fie dat afara din concurs. Razboiul dintre Faimoși și Razboinici s-a declanșat dupa…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- "Mariana pare cea mai corecta, e la bataie cu Bentita care a avut doua saptamani bune. La Mariana, cartile sunt proaste. E simplu, daca te certi, nu castigi", a spus Cazacu, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA: Cea mai neasteptata eliminare, fanii credeau ca va castiga competitia.…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- Alexandra i-a facut Alinei un wake up call de milioane, asta dupa ce a relaxat-o dis de dimineața, iar cele doua și-au unit chakrele și au visat la o savana calduroasa cu leuți. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio…

- Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei lor sunt la tot pasul, chiar si pe pereti. Citeste si EXATLON ROMANIA eliminare. Reactii pe Facebook. RUSINE. Iti este frica de el In dormitorul fetelor, chiar intre paturile Larisei Vasile…

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Duminica seara, Razboinicii și Faimoșii s-au luptat din nou pentru mancare. Cele doua echipe au avut parte de un mini game, unde caștigatorul era desemnat in funcție de culorile de pe spatele cuburilor, pe care trebuiau sa le intoarca. In momentul confruntarii dintre Catalin Cazacu și Alina de la Razboinicii,…

- Alina si Catalin Cazacu au avut parte de un schimb de priviri si replici in emisiunea Exatlon de duminica seara. Concurentii ambelor echipe au facut glume pe seama celor doi, lasand de inteles ca s-a infiripat ceva intre ei. La finalul ultimei probe, cea in care Cazacu a pierdut si Razboinicii au castigat…

- EXATLON ROMANIA, 18 martie 2018 O noua confruntare intre Razboinici și Faimoși are loc in aceasta seara. Premiul anunțat a fost primit cu mare entuziasm de membrii echipelor. Cu toate acestea, in echipa razboinicilor, conflictele ard mocnit. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA, 18…

- Exatlon, sambata, 17 martie. A fost o ediție poate mai tensionata ca niciodata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, insa replicile dure și-au gasit locul. Mai exact, Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. Fostul fotbalist…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. FAIMOȘII - RAZBOINICII, lupta pentru IMUNITATE, nou TRASEU ”Faimoșii” și ”Razboinicii” se lupta, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unita. In momentul in care o echipa pierde proba pentru imunitate, in respectiva echipa apar tensiuni și conflicte,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de sustinere foarte placute si de care sunt mandra,astazi primesc mesaje mai putin placute.Asta inseamna sa fii sustinator adevarat", a scris Nella Angheluța, noteaza stirilekanald.ro. Aceasta a publicat mesajele primite pe Facebook…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Momente emoționante la Exatlon. Concurenții au izbucnit in lacrimi, atunci cand au fost intrebați pe cine vor sa aiba alaturi. Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor, in ediția de duminica, 25 februarie. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- EXATLON 13 februarie. Disputa cu reprezentativa Mexicului a condus la o accidentare grava a unei concurente din echipa ”Razboinicii”. Alina s-a lovit la picior, astfel ca ar putea sa lipseasca o perioada. A

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Mariana face parte la ”Exatlon” din echipa ”Razboinicii”, formata din oamenii necunoscuți publicului, dar care sunt pasionați de sport. Concurenta a atras atenția din prima prin ambiția ei și prin aspectul de femeie puternica, insa puțini știu care este povestea ei. Mariana are la activ peste 20 de…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- EXATLON 6 februarie. A Un adevarat scandal s-a pornit in echipa ”Faimosii”, dupa nominalizarile pe care Anca Lungu si Diana Bulimar le-au facut. Toti s-au inteles sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, dar totul s-a schimbat: Anca si Didi au propus-o pe Claudia Pavel.

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- A Alina nu a mai putut continua! Luni, ea a anuntat ca nu poate concura, pentru ca accidentarea survenita cu o zi inainte este mai grava decit a crezut. Vestea i-a intristat pe colegii ei, care-si pusesera sperante in Alina.A A

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- Gestul Alinei de la “Exatlon” in fața colegilor sai. Maine seara, la ora 20:00 urmeaza un nou episod al celei mai iubite competitii, incepand cu ora 20:00, la Kanal D! Jocurile sunt facute, alianțele și strategiile puse la punct, insa inaintea concursului de maine seara intre cele doua tabere, pe traseul…