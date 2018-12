Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mai bine de doua saptamani, Iulian a incercat sa se comporte ca și cand nu mai exista nicio șansa de impacare cu Marinela. Totuși, cand momentul confruntarii se apropie, concurentul da carțile pe fața!

A mers pe Insula iubirii alături de Cati, pentru a-și testa relația. În Thailanda, a creat numeroase controverse. Acum, după încheierea competiției, Răzvan face ce face orice concurent in postura asemănătoare lui: merge inainte!

- Recent, Hannelore a oferit un interviu in care vorbește, pentru prima data, despre Andi, scrie libertatea.ro. „Daca l-aș fi intalnit pe Andi in afara emisiunii cu siguranța ar fi fost exact la fel. Citeste si INSULA IUBIRII 2018, scene interzise. Cum a reactionat Razvan cand a vazut-o pe Cati…

- INSULA IUBIRII 2018. ‘Nu beau cafea. Nu vreau sa mananc. Beau doar apa si gata. Vreau apa si sa plec acasa. Fara Cati. Nu ma intereseaza, sa ramana aici. S-a indragostit, sa fie sanatoasa. O las in pace, nu m-a meritat. De aici nu mai vreau sa stie ceva de mine. Imi voi schimba numarul tot,…

- Pe Mirela ai vazut-o deja in sezonul patru din „Insula iubirii”, dar cate știi despre familia ei? Recent, concurenta celui mai „incins” reality show din Romania le-a facut admiratorilor sai cunoștința cu fratele ei. Și, in parerea acestora, intre cei doi exista o mare asemanare.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini interzise cardiacilor cu una dintre ispitele de la ”Insula iubirii”. (Super oferta de angajare) Este mega-scandal dupa ce una dintre tinerele care au rolul sa-i seduca pe masculi pe durata show-ului TV și-ar fi vandut trupul…

- Parcursul in Madagascar al celor 21 de concurenti care s-au inscris in ”Ultimul Trib”, emisiune ce va fi difuzata incepand de saptamana viitoare, in fiecare joi si vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, va depinde extrem de mult de lupta saptamanala pentru Teritoriu. Atunci se va decide unde va locui…