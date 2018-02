Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Calugareanu, sefa ANAF, care si-a asumat celebrul Formular 600, ar putea fi schimbata de la conducerea institutiei, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila ar urma sa il numeasca pe Sorin Giuvelea la conducerea Fiscului, potrivit revistei Capital.

- Andreea Marin s-a fotografiat fara pic de machiaj, demonstrand ca arata foarte bine si complet natural. "Zana Surprizelor" are 43 de ani, dar nu am putea sa ghicim acest lucru daca nu l-am sti, avand in vedere aspectul fizic deosebit al vedetei.

- O cunoscuta vedeta de la Pro Tv pare ca nu mai ține cont de casnicia de aproape patru ani pe care o are și lasa imaginația sa urce la cote inalte, alaturi de...amanta sa. Celebrul actor a fost surprins in ipostaze intime cu o femeie care, culmea, ii este colega de breasla.

- Andreea Marin are o frumoasa relație de dragoste cu Adrian Brancoveanu, in varsta de 32 de ani, consulul Romaniei in Libia. Dupa ce a declarat, recent, ca nu exclude posibilitatea unei sarcini, „Zana Surprizelor” a vorbit, de curand, și despre o posibila nunta.

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Celebrul actor clujean Florin Piersic a recunoscut ca, în perioada în care era casatorit cu Ana Szeles, a avut o aventura cu Angela Similea.Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, a transmis apropotv.ro. Actorul…

- Reuniunea convocata de Rusia, intre reprezentanti ai societatii civile si politice siriene, la Soci, a expus disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput cu stangul prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP.Moscova incearca…

- Artistii de la Carla’s Dreams sunt asteptati luna viitoare la Suceava, unde ar concerta pentru prima data. Spectacolul cantaretilor de peste Prut insa a pus pe jar Consiliul Local al orasului. In sedinta de ieri, unii dintre oficiali si-au exprimat nemultumirea fata de pretul pe care ar trebui sa il…

- Oana si Viorel Lis nu mai reusesc sa ajunga la un numitor comun, dupa ce blonda a anuntat ca-i scoate hainele la vanzare, scrie cancan.ro. Blonda a spus ca nu a vrut sa-l umileasca pe fostul edil al Capitalei, insa daca acesta a vrut sotie tanara, atunci trebuie sa o intretina si cum nu i-a…

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio Romania Actualitati, a fost inclus in Hall of Fame de World Record Academy (Academia Recordurilor Mondiale), o prestigioasa organizatie care certifica recordurile mondiale, cu sediul la Miami (SUA). Ilie Dobre este primul roman care a stabilit 10 recorduri…

- "Telenovela" fiului "secret" al lui Madalin Voicu, Dan Bogdan, a luat sfarsit! Deputatul cu cinci mandate recunoscuse public faptul ca Bogdan este fiul lui, insa Judecatoria Sectorului 2 a decis abia acum ca Madalin Voicu sa fie recunoscut oficial drept tatal tanarului. ( VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. I-a…

- George Alagiah, prezentator BBC, a urmat un lung tratament impotriva cancerului, insa acesta din urma a recidivat. Prezentatorul a fost diagnosticat cu cancer in anul 2014, insa clipele de cosmar nu au luat sfarsit.

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta. Nu ne mai impacam”, a spus…

- Celebrul cantareț Ed Sheeran a fost pe punctul de a provoca un incident diplomatic, atingand brațul prințului Charles dupa ce primise o decorație, potrivit lefigaro.fr. În timpul unei ceremonii organizate la 7 decembrie, Ed Sheeran a încalcat protocolul regal punând mâna…

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…

- Patru persoane au ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce au fost implicate intr-o altercație in Sangeorz-Bai. Un tanar și mama acestuia au fost impușcați de un polițist care-și apara colegul de serviciu.

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au incercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinand ca modul in care s-au desfasurat…

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Patronul și antrenorul formației Viitorul, Gheorghe Hagi, nu a mai rezistat. "Regele" a "tunat" la adresa sistemului competițional al Ligii I, care prevede înjumatațirea punctelor la finalul sezonului regular.

- Celebrul prezentator tv, Virgil Iantu, s-a transformat complet si a renuntat la podoaba capilara, acceptand si un machiaj generos, care l-a imbatranit cu cel putin 20 de ani, totul numai pentru rolul sau din comedia ,,Ghinionistul”, care va avea premiera pe marile ecrane din 8 decembrie.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat un atac fara precedent la adresa unui fost senator, unul dintre marii sai dusmani politici. Basescu a amintit in direct la Romania TV un episod din trecutul sau de presedinte, cu Ioan Ghise.Citeste si: Traian Basescu vorbește despre SUSPENDAREA lui…

- Scandal in Comisia de transporturi din Camera Deputatilor. Potrivit deputatului USR Catalin Drula, social-democratii ar fi propus ca parlamentarii sa poata beneficia de girofar la masinile de serviciu. Afirmatia este contrazisa de cei de la PSD si chiar de presedintele liberal al Comisiei de transporturi,…

- AZn urmAƒ cu puE›in timp, pe strada Gheorghe E˜incai din centrul istoric a avut loc o bAƒtaie demnAƒ de filmele de acE›iune. Totul ar fi pornit de la un loc de parcare, ocupat de E™oferul unei firme de curierat.

- Un scandal monstru a izbucnit chiar in ziua in care Stela Popescu a fost inmormantata. Pe retelele de socializare au aparut mai multe fotografii cu regretata actrita in sicriu. La scurt timp oamenii au scris o multime de comentarii.

- Joi, la Targul Gaudeamus, au avut loc doua lansari de carte care au determinat-o pe Lidia Bodea, director al Editurii Humanitas, sa isi dea demisia din Asociatia Editorilor din Romania, motivul fiind unul care tine de "moralitate". In replica, Ovidiu Enculescu, directorul Editurii RAO, isi asuma cele…

- Zvonurile ca Pique și Shakira nu se mai ințeleg fac inconjurul presei de lifestyle de cateva luni, insa ieri, cei doi au oferit cateva motive solide ca acestea ar fi adevarate. Potrivit revistei Cuore, cei doi au fost vazut discutand aprins intr-un restaurant in fața celor doi baieți ai lor, Sasha și…

- Celebrul cuplu Shakira și Pique trece prin momente dificile. Deși in ultimele luni au incercat sa arate ca nu se intampla nimic intre ei, zvonurile privind o criza intre celebra cantareața columbiana și fotbalistul catalan au luat amploare, mai ales dupa o cearta pe care cei doi au avut-o intr-un…

- Proiectul in valoare de 200 de milioane de lire sterline a fost aprobat de Guvern in 2015 iar nava urmeaza sa intre in serviciul British Antarctic Survey in anul 2019. Potrivit presei din Regat, ceea ce se dorea a fi cel mai mare proiect de construcții navale din Marea Britanie, o investiție…

- Romario Kortzorg a ajuns in Romania la 1 iulie 2015 și a semnat cu ASA Targu Mureș, apoi a ajuns la Dinamo, Astra și Concordia Chiajna. La niciuna dintre aceste echipe n-a convins, insa a plecat din țara cu scandal. ...

- I-a cerut demisia lui Dragnea și iata ca, acum i se cere și lui sa demisioneze! Mai exact, dupa ce a lasat PSD si grupul S&D pentru grupul PPE, europarlamentarului Sorin Moisa i se cere sa demisioneze si din Parlamentul European. Solicitarea vine din partea eurodeputatului PSD Razvan Popa, brasoveanul…

- Dupa doua luni de investigatii cu ajutorul metodelor non-invazive, dar si cu ajutorul tehnicilor mai traditionale de explorat prin spatiile stramte din interiorul templului, arheologii de la Great Mayan Aquifer Project au anuntat ca au gasit...

- NECAZ… Cearta a doi huseni, care locuiesc pe dealul Dobrinei, este, in 2017, o ilustrare perfecta a ceea ce a vrut sa transmita scriitorul local Gheorghe Chiper, inca din 1943, cand a publicat “Targul Trasnitilor”, roman ce a dat o faima proprie Husului . Suparat ca vecinul l-a parat autoritatilor ca…

- La indicațiile observatorului Mircea Chirvase, arbitrele l-au eliminat pe tehnicianul Zalaului, Gheorghe Tadici in minutul 48! Tadici l-a aratat cu degetul pe oficial și i-a spus ca nu are ce cauta in handbal. Zalau s-a impus cu 25-18 in meciul cu Dunarea Braila. HC Zalau a facut o prima repriza fenomenala…

- Ca pe Titanic, așa sunt membrii USR, partidul nou intrat în parlament și în care mulți dinte români își pusesera speranța ca va fi altfel - într-o continua deriva ideologica și în cautarea unui președinte care sa-i salveze. Și tot ca pe Titanic, în…