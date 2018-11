Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Municipa Oradea, Dacian Foncea, a fost reclamat la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bihor dupa ce a decis sa reduca la minim sporurile pentru garzile medicilor, economisind peste 300.000 lei lunar.

- Incepand de azi, 6.11.2018, ora 8:30, in conformitate cu art. 9 alin.4 din OUG 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu art.12, alin.1 din Conventia dintre Romania si Ungaria, privind controlul traficului de frontiera rutier si feroviar,…

- Am intrebat vedetele din Romania cum petrec de Halloween. Vezi ce au raspuns in clipul video! Nicole Cherry O sa ma deghizez de Halloween, dar doar ca sa fac poze și sa postez in social media. O sa fiu in spiritul Halloween, dar doar pe Instagram! Adina Halas De Halloween ma voi duce la trei petreceri…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt inregistrate 30.660 locuri de munca vacante, in prezent. Astfel, angajatorii apeleaza la muncitori din state asiatice. Problema este ca legislatia din Romania cere ca un angajat strain sa fie platit cu cel putin salariul mediu pe…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Banii nu l-au ajutat sa scape de probleme. I s-a intamplat unui om de afaceri din Romania, care a ramas fara permis de conducere și s-a ales și cu o amenda.Omul de afaceri Vasile Siman, fost patron al FC Sportul Studentesc, a ramas, marti, fara permis de conducere si a fost amendat contraventional…

- Piața muncii din Romania este incordata, exista un deficit al forței de munca care va ramane pana diferența de salarii comparativ cu UE se va reduce, susține Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Naționale a Romaiei (BNR)​.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bihor ii avertizeaza pe bihorenii care doresc sa se angajeze in strainatate sa fie atenti la cine le mediaza angajarea. Activitatea de plasare forța de munca in strainatate o poate desfașura doar un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica.…