- Politistii au identificat si retinut un tanar de 29 de ani, care, la data de 28 aprilie a.c. ar fi provocat scandal in incinta unui bar, din comuna Ungureni si ar fi lovit si amenintat doi barbati, de 45 si 62 de ani. La data de 02 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie […] Articolul Ungureni:…

- Politistii au efectuat doua perchezitii domiciliare in Moinesti la persoane banuite de port si folosire fara drept de obiecte periculoase, amenintare si lovire. Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Focsani – Bacau, intre localitatile Sascut si Adjud, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier. Un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in sant. Doua persoane au fost ranite usor si transportate…

- Politistii si procurorii au retinut trei persoane cu varsta cuprinsa intre 38 si 58 ani, locuitori ai mun. Chisinau, care aveau roluri bine determinate atat la pastrarea armelor si munitiilor, cat si la comercializarea ilegala a acestora.

- Politistii de la transporturi din Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat, astazi, 10 perchezitii la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda cu tutun. Cinci barbati au fost retinuti. In urma perchezitiilor domiciliare, politistii au descoperit…

- Politistii din Moinesti au prins in flagrant 5 autori de infractiuni, au retinut 4 persoane, au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 350.000 de lei si au confiscat bunuri, in valoare de 14.000 de lei, in cadrul unor actiuni desfasurate pe raza de competenta, pentru cresterea gradului…

- Trei barbati din Bacau și Vrancea, banuiti de uciderea omului de afaceri de la Slobozia Ciorasti, au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit unor surse judiciare. “Politistii de frontiera din…

- Polițiștii din Moinesti au depistat si identificat un tanar de 28 de ani, care ar fi sustras un autoturism si l-ar fi condus fara permis si sub influenta alcoolului. La data de 23 februarie a.c., politistii din Moinesti au fost sesizati de un tanar de 30 de ani, din localitate, despre faptul ca persoane…