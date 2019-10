Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea unei școli din Satu Mare este acuzata ca a lovit un copil de 10 ani și i-a rupt hainele. ISJ incepe ancheta, susținand ca directoarea l-a prins pe baiat de bluza ca sa nu cada, scrie Mediafax.Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Satu Mare va declanșa, luni, o ancheta la școala gimnaziala…

- Directoarea unei școli din județul Satu Mare este acuzata ca ar fi agresat verbal și fizic un copil de 10 ani. Mai mult, i-ar fi rupt și hainele acestuia. Inspectoratul Școlar Satu Mare a demarat o ancheta în acest caz, informeaza Realitatea de Satu Mare.

- O profesoara din Gorj, data afara pentru ca umbla cu un ciocan in geanta, s-a intors la catedra dupa ce tribunalul a hotarat ca a fost concediata pe nedrept. Decizia judecatorilor a starnit o furtuna in scoala. Profesoara este acuzata acum ca a lovit un elev si ca isi terorizeaza colegii.

- Polițiști din Bengești-Ciocadia au fost chemați joi sa intervina la școala gimnaziala din localitate, dupa ce au fost sesizați ca profesoara de limba romana ar fi lovit un elev. In cauza s-au deschis dosar penal pentru purtare abuziva, confirma IPJ Gorj, profesoara mai fiind reclamata, cu un…

- Politia municipiului Sacele, judetul Brasov s-a autosesizat dupa ce un filmulet ajuns pe retelele de socializare arata cum o eleva isi bate joc de profesoara in timpul orelor, cu versuri dintr-o manea. Fata se plimba nonsalant prin clasa si se amuza, in timp ce cadrul didactic abia ingaima ceva, iar…

- Un nou an scolar, un nou incident grav intr-o scoala din Romania. In judetul Gorj, tavanul dintr-o sala de cursuri s-a prabusit , iar clasa nu mai poate fi folosita. Din fericire insa, elevii erau in pauza, astfel ca nimeni nu a fost ranit.

- Scoala cu cei mai putini elevi din judetul Gorj se afla in satul Horezu, care apartine de comuna Turcinesti. Aici invata sapte elevi, cate unul in clasa pregatitoare si clasa I, patru elevi la clasa a II-a si o eleva in clasa a III-a.

- Elevii de la o școala din SUA au vrut sa-i faca o gluma profesoarei lor, insa femeia a fost la un pas de moarte in urma incidentului. Trei elevi de la școala Starling K8 din Ohio au vrut sa-i faca o farsa profesoarei lor, care era alergica la banane. Aceasta a faut șoc anafilactic. Șocul anafilactic…