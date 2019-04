Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat înarmat a ucis 14 persoane dupa ce a deturnat un autobuz de calatori în sud-vestul Pakistanului, scrie Reuters, citând presa locala. Conform reportajelor date de patru posturi locale de televiziune, atovehicului cu ruta Karachi-Gawadar a disparut joi dimineața pe…

- Scandal la Inalta Curte de Casație și Justiție. Liviu Dragnea a fost audiat in dosarul angajarilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman și a fost intampinat, la intrare și la ieșire, de susținatori și protestatari, care s-au imbrancit ca sa fie cat mai

- Piata 24 Octombrie, din apropierea centrului orasului, a fost complet inchisa, iar la fata locului sunt prezenti mai multi politisti ce poarta veste anti-glont. Se vorbeste de mai multe persoane care au suferit rani grave. Incidentul a avut loc la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei). Mai…

- Grav accident de circulație pe DN1, in județul Buzau. Trei muncitori care faceau o lucrare la drum au fost raniți de o mașina care incerca o depașire. Alte doua persoane au ajuns la spital. Accidentul este anchetat de poliție, dar și de inspectorii de munca.

- Politistii buzoieni sunt angrenati, in perioada 18-24 februarie a.c., intr-o actiune de prevenire a accidentelor de circulatie in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane si marfuri, precum si de verificare a legalitatii derularii unor astfel de transporturi.…

- Operatorii Serviciului Unic de Urgenta 112 se confrunta cu numeroase probleme din cauza romanilor carora le place sa faca reclamații pentru toate nimicurile, dar țin linia ocupata. La implinirea a 15 ani de la infiintarea Serviciului de Urgenta 112, institutia a oferit mai multe date statistice care…

- Un barbat imbracat in costumul personajului Superman a urcat in cursul dupa-amiezii de miercuri pe acoperisul Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, amenintand ca se arunca in gol!

- Un barbat din Romania, care lucra la o intreprindere din Balti, a fost injunghiat mortal astazi chiar in oras. Este vorba despre un omor din gelozie. Victima a fost atacata de sotul femeii cu care avea relatii extraconjugale.