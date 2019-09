Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat propunerile de miniștri pentru cele trei portofolii ramase vacante, in urma ieșirii ALDE de la guvernare, in luna august. Cei trei sunt deputați ALDE: Grațiela Gravilescu – Ministerul Mediului și viceprim-ministru; Ion Cupa – Ministerul Energiei și…

- Declaratii ale premierului Viorica Dancila la Palatul Victoria: Viorica Dancila: Buna ziua! In calitate de prim-ministru am decis sa nominalizez reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toata aprecierea pentru acei membri ai ALDE care…

- Referendumul pentru stabilirea modalitații de alegere a rectorului și actualizarea Cartei universitare sunt tema dezbaterilor organizate la Universitatea din Oradea in aceste zile. Prima dezbatere a avut loc miercuri, 4 septembrie, iar a doua este planificata pentru vineri, 6 septembrie, de…

- Președintele Klaus Iohannis iși va comunica punctul de vedere cu privire la nominalizarile facute de premierul Viorica Dancila pentru ministerele Justiției, Internelor și Educației și pentru pozițiile de vicepremier, dupa ce va primi oficial propunerile, a precizat

- Luni s-a decis data de la care va incepe scoala dupa ce Viorica Dancila i-a cerut saptamana trecuta fostului ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu sa prelungeasca vacanta de vara a elevilor pana pe 16 septembrie, potrivit adevarul.ro.Astfel, luni, Comisia de Dialog Social (CDS) din Ministerul…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a zis luni la Antena 3 ca nu are emoții cu privire la remanierea pregatita de premierul Viorica Dancila.„Nu-mi da emotii niciun fel de remaniere. Cand ai acceptat sa fii ministru, e clar ca vine o zi cand trebuie sa pleci de acolo, acest lucru este…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat, vineri, ca partidul a funcționat mai bine atunci cand funcțiile de președinte executiv și secretar general au fost votate in CEx la propunerea președintelui partidului, precizand ca a propus revenirea la aceasta procedura, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, isi invita colegii parlamentari sa i se alature in sustinerea unei initiative de modificare a legii ANI, care sa prevada completarea si transmiterea electronica a declaratiilor de avere si interese catre Agentia Nationala de Integritate,…