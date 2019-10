Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Becali aorganizat petrecerea de cununie civila la Hotelul Hilton din Capitala, locație deținuta de George Copos, fost patron la Rapid. Teodora, ceruta de sotie de la Gigi Becali. SUMA IMENSA platita de patronul FCSB pentru NUNTA. Are 1.000 de invitati VIDEO Gigi Becali a fost,…

- Nunta fiicei lui Gigi Becali reprezinta un eveniment important pentru latifundiarul din Pipera. Mulți invitați de seama au ajuns la hotelul in care a avut loc cununia civila. Totuși, printr-o coincidența, Mircea Geoana a intrat in același hotel, nefiind pe lista celor ce trebuia sa-i fie alaturi Teodorei…

- Cununia fiicei cele mari a lui Gigi Becali reprezinta un eveniment fastuos pentru latifundiarul din Pipera, dar și pentru invitații de seama care au ales sa fie prezenți la o zi atat de importanta. Aceștia s-au prezentat in fața locației la ora stabilita cu bolindele de lux din care au coborat, bineințeles,…

- Scandal-monstru intre instituțiile de forța ale statului! O noua bomba pica in curtea Poliției Romane, dupa cazurile Caracal și Dambovița, cazuri care au ingrozit Romania.Acum, oamenilor legii li se aduc acuzații grave intr-un nou caz in care viața copiilor din Romania a fost pusa in pericol.Citește…

- În timpul pregatirilor pentru Festivalul Highfield, care are loc anual lânga Leipzig și care anul acesta s-a desfașurat weekend-ul trecut, poliția a transmis adrese catre hotelierii din zona și le-a cerut sa anunțe daca au oaspeți români. Acum, poliția din Leipzig este acuzata de rasism.În…

- Latifundiarul din Pipera s-a certat, pe rand, cu moderatorul Dan Filoti si cu analistul postului, Ilie Dumitrescu, dupa care a oferit un motiv halucinant care, deocamdata, il opreste din a veni pe banca pentru a prelua, oficial, rolul antrenorului.

- Scandal uriaș intre Gigi Becali și ANAF! Latifundiarul din Pipera cere o suma uriașa de bani din partea statului!Se pare ca acesta trebuia sa primeasca acești bani de acum 8 ani. In aceste condiții miliardarul ... Citește AICI ce suma de bani trebuie sa primeasca Gigi Becali...