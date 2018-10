Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Capitala a ajuns la spital dupa o altercație cu un angajat al Ambasadei Georgiei. Un angajat al Ambasadei Georgiei este acuzat de agresiune in trafic. Acesta a lovit un șofer din Capitala, care a ajuns la spital. Potrivit Antena 3 , agresorul, care se afla intr-o mașina cu numere de corp…

- Referendum 2018. Potrivit Politiei Capitalei, DGPMB a declansat, sambata, cercetari conform art. 385 din Codul Penal privind impiedicarea exercitarii drepturilor electorale si respectiv art. 296 din Codul Penal privind purtare abuziva, fata de doi politisti ce asigurau protectia unei sectii de votare…

- Peste 100 de politisti efectueaza miercuri, in Capitala, controale la 18 santiere, verificand respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor. Potrivit Politiei Capitalei, va fi verificata legalitatea functionarii acestor santiere, daca persoanele care desfasoara activitati au incheiate…

- Doi elevi de la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitala au fost batuti miercuri dupa-amiaza de alti trei tineri in apropierea unitatii de invatamant, anunta Politia Capitalei, care precizeaza ca acestia au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au identificat un posibil…

- Un șofer din Capitala a fost oprit in trafic din cauza unui steag tricolor. Tanarul a marturisit ca polițistul nu a fost in stare sa ii explice de ce trebuie sa dea jos steagul. (Oferta speciala playstation) Un șofer din Capitala a avut parte de o pațanie de zile mari. In timp ce se plimba […] The post…

- La data de 3 august 2018, in jurul orei 18.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebeș, in timp ce actionau pe DJ 704 A, pe raza comunei Sasciori, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Libertatea a obținut primele declaratii ale politistului care s-a infectat cu HIV la o clinica din Bucuresti. Omul, caruia, din motive lesne de inteles, ii vom proteja numele, este acum internat la un spital de boli infectioase din Capitala. In urma cu o luna, a aflat ca are virusul care a nenorocit…

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte…