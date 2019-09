Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama a anunțat va face mai multe plangeri penale, printre care unele la adresa președintelui AEP, Constantin Buica și a purtatorului de cuvant al BEC, Marian Muhuleț, pentru infracțiuni de abuz in serviciu, deoarece cnadidura sa a fost pusa intr-o „lumina ...

- „Avand in vedere dezbaterile din spațiul public privind sesizarea Parchetului de catre BEC și intrucat, in acest context, candidatura mea a fost, in mod insistent și repetat, pusa in discuție intr-o lumina denigratoare, doresc sa fac urmatoarele precizari: Candidații au certificat sub propria semnatura…

- Decizie de ultima ora luata de Viorel Catarama, dupa ce candidatura sa la prezidențiale a fost pusa sub semnul indoielii. Candidatul partidului Dreapta Liberala a anunțat ca va inainta mai multe...

- Biroul Electoral Central, (BEC) va face plangeri penale impotriva unor candidați, asupra carora exista dubii privind autenticitatea semnaturilor pe care le-au depus, pentru a intra in cursa alegerilor prezidențiale. Cei vizați de plangere penala sunt: Viorel Catarama, Miron Cozma, Alexandru Cumpanașu,…

- Aproximativ 20 de lucratori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures au sesizat Ministerul Afacerilor Interne, Directia Generala Anticoruptie si Directia Nationala Anticoruptie cu privire la o serie de aspecte din interiorul serviciului, care…

- Fratele criminalului in serie Ion Ramaru, cel care intre anii 1970-1971 a terorizat Bucureștiul ucigand patru femei și violand altele, l-a amenințat pe jurnalistul Ovidiu Zara, in fața casei monstrului Gheorghe Dinca din Caracal.Barbatul i-a reproșat ziarustului ca prezinta informații false…

- "Am vazut declaratiile. Ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. Solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant si a directorului. Nu e normal sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni. Am vorbit cu ministrul chiar inainte de a intra in sala", a declarat prim-ministrul…

- MediaSind TVR convoaca pentru 17 iulie Adunarea Generala Extraordinara pentru depunerea de plangeri penale impotriva conducerii Televiziunii Nationale, anunța AGERPRES."Avand in vedere evenimentele grave ce au avut loc astazi (vineri, n.r.) in sediul Societatii Romane de Televiziune unde,…