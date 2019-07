Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan sunt inscrise pe tabloul principal al turneului BRD Bucharest Open (WTA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 250.000 de dolari, programata in perioada 13-21 iulie. Pe langa Sorana Cirstea (locul 77 WTA),…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan sunt inscrise pe tabloul principal al turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, care va avea loc in perioada 13-21 iulie, potrivit site-ului oficial al competitiei. Pe langa Sorana Cirstea (locul…

- Mihaela Buzarnescu a urcat pe locul 29, cu 1.650 puncte, iar Sorana Cirstea a urcat de pe 97 pe 93, cu 659 de puncte. Irina Begu a coborat 13 locuri, pana pe 96, cu 639 de puncte In Top 200, Monica Niculescu a urcat doua locuri, pana pe 128, cu 452 de puncte, Ana Bogdan a urcat 18 locuri,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 30 WTA si cap de serie numarul 2, a învins-o, marti, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Julia Glusko din Israel, locul 129 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, calificându-se în optimile de finala ale turneului de categorie WTA International de la Istanbul,…

- Jucatoarea româna de tenis Irina Begu, accidentata duminica la Rouen, în Fed Cup, s-a retras din turneul de la Istanbul, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, potrivit site-ului competitiei, citat de Agerpres.Begu s-a accidentat la glezna piciorului drept în finalul meciului…

- Florin Segarceanu si Irina Begu au vorbit despre partida din semifinalele Fed Cup dintre Franta si Romania, iar capitanul-nejucator a recunoscut ca fetele vor avea din nou un suporter de lux, mai exact pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, potrivit mediafax.Echipa de Fed Cup a Romaniei…

- Capitanul nejucator al echipei Frantei, Julien Benneteau, considera ca formatia sa nu este favorita în confruntarea cu România, din semifinalele FedCup (20-21 aprilie). "Cred ca exista un real entuziasm pentru FedCup din partea lor, vor sa ajunga departe, în mod clar nu suntem…