- Viața de artist nu este deloc una ușoara, iar unii dintre aceștia se aleg cu traume permanente. Florin Salam, unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi a trait șocul vieții lui, dupa ce a incasat o bataie crunta, la un eveniment la care era invitat sa cante.

- La șase ani de la moartea lui Iurie Darie, soția acestuia face declarații uimitoare. Actorul și Anca Pandrea au avut o relație speciala, ce continua se pare, și dincolo de moarte. Aceasta a dezvaluit totul, in direct la tv. „Nu vreau. In clipa in care realizez ca nu mai e dispar langa el. N-aș putea…

- Un om aparent speriat s-a filmat in timp ce declara ca este calator in timp și vine din anul 2045. Filmarea bizara dureaza aproximativ 6 minute, timp in care barbatul se uita in stanga și in dreapta de nenumarate ori, susținand ca cineva „il urmarește”. Clipul a fost postat pe canalul ApexTV. Barbatul,…

- Silvio Berlusconi, fost premier al Italiei si ex-patron al echipei AC Milan, i-a bulversat pe toti în "Cizma" când a vorbit despre formatia milaneza ca si cum înca ar mai fi proprietarul ei.

- Gigi Becali a reacționat dupa eșecul din Banie, CSU Craiova – FCSB 2-1, și a dat garanții ca il va pastra in funcție pe Nicolae Dica. "Va mai spun inca o data, ca sa nu mai speculați: nu il dau afara pe Dica! A, daca se satura el și vrea sa plece, e alta treaba", a spus Becali la TV DigiSport. ...

- Cel care se presupune ca ar fi violat-o și asasinat-o pe jurnalista bulgara Viktoria Marinova (21 de ani) a declarat ca, intr-adevar, el este vinovatul, dar ca a ucis-o fara sa vrea. Severin...

- Focul de artificii planuit pentru luni noaptea pentru a marca finalul Sarbatorilor Iasului a fost anulat cu cateva ore inainte. Cei de la ISU nu au putut elibera autorizatia necesara, spunand ca exista un risc prea mare de incendiu din cauza ca exista statii de carburanti in zona. Primarul Mihai Chirica…