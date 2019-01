"Incepuse sa geama și nu știam ce e cu ea. Nimeni nu a știut ca era insarcinata pana cand n-a nascut un baiețel”, a declarat un membru al personalului la un post local de televiziune.

Una dintre infirmiere a ajutat-o sa aduca pe lume copilul. In mod evident, bebelușul este rezultatul unei agresiuni sexuale asupra unei persoane aflate in vulnerabilitate. Cazul este cu atat mai revoltator cu cat s-a petrecut intr-una dintre instituțiile non-profit foarte cunoscute și respectabile, care se ocupa in fiecare an de ingrijirea a 2.500 de persoane numai in Arizona. Politia din Phoenix, Arizona,…