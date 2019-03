Trump a cerut asta in pofida faptului ca primise recomandari sa nu ceara asa ceva, relateaza marti CNN, citat de Reuters. Trump a insistat pe langa John Kelly, seful sau de cabinet in acea perioada, si Donald McGahn, care era atunci consilier al Casei Albe, sa le acord fiicei sale Ivanka si sotului acesteia Jared Kushner permisiunea de a avea acces la informatii in pofida ingrijorarilor exprimate de biroul de personal de la Casa Alba, a mentionat CNN. Ambii consilieri au refuzat sa acorde cuplului Ivanka si Jared Kushner permisiunea de a avea acces la informatii clasificate si, in cele din…