Stiri pe aceeasi tema

- Dezbatere exploziva despre Romania in aceasta seara la Strasboug. Situatia din tara noastra va fi discutata in comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne. La dezbatere va fi prezent si pr...

- Dezbaterea din Comisia LIBE a Parlamentului European are programata in ședința de luni seara, ora 19.30-20.30, tema Independența justiției din Romania. Dezbaterea se desfașoara in prezența prim...

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Informeaza News.ro....

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se reuneste, luni seara, la Strasbourg, intr-o „sedinta extraordinara” pe tema situatiei din Romania, inaintea dezbaterii din plenul PE referitoare la protestele din 10 august si statul de drept.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca premierul Viorica Dancila va avea la dispoziție, in dezbaterea despre Romania din plenul Parlamentului European, cinci minute pentru a expune punctul de vedere al Guvernului.„D-na Dancila le-a spus liderilor…

- Discutie cruciala pentru Romania, in Parlamentul European. Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne se reuneste maine in sedinta extraordinara, pentru a analiza situatia din tara noastra.

- Saptamana viitoare, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, se discuta situatia statului de drept in Romania. Dezbaterea vizeaza direct unele masuri intreprinse de guvernarea PSD-ALDE. Am sustinut intotdeauna ca aducerea in discutia forurilor europene a problemelor interne din Romania trebuie…

- Asaltul conducatorilor coaliției de guvernare PSD-ALDE la adresa justiției și suprimarea protestelor din 10 august cu forta de catre guvernanti au adus Romania in centrul atenției Parlamentului European. Conducerea Parlamentului European a convocat o sesiune plenara in care va dezbate situația complicata…