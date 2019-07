Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații spune ca aceștia au fost trimiși in misiune prin spitale, in timp ce sindicaliștii contesta aceasta inițiativa. Sorina Pintea a revenit cu noi precizari privind strategia anti-corupție pe care Ministerul Sanatații trebuie sa o implementeze pana anul viitor, facand referire la subiectul…

- Primii "pacienți sub acoperire" au fost deja trimiși in spitale acum 3 saptamani, iar aceste acțiuni sunt parte a unei strategii anticoruptie pe care Ministerul Sanatatii urmeaza sa o aplice pana in anul 2020, a anunțat marti ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca un angajat al unui spital din Romania a fost dat afara dupa infiltrarea falsilor pacienti in spitalele din Romania. Pacientii falsi au fost trimisi cu scopul de a verifica daca medicii solicita mita si daca conditioneaza actul medical.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intenționeaza sa trimita in spitale pacienți "sub acoperire" pentru a identifica angajații care condiționeaza actul medical de mita. Acesta este unul dintre pașii unei strategii anti-corupție mai ample, gandite de Ministerul Sanatații, a declarat Sorina Pintea.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat in contextul in care Societatea Naționala de Medicina a Familiei a transmis prin intermediul unei scrisori ca sistemul informatic e in „colaps total”, ca „trebuie sa fie scandal ca sa mearga sistemul”.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea de cenzura.…

- Marți, 11 iunie au fost aprobate de catre Ministerul Sanatații, 200 de posturi de medici, asistenți medicali, ambulantieri si personal auxiliar pentru serviciile de ambulanța. Sorina Pintea, ministrul Sanatații a semnat ordinul pentru repartiția noilor posturi. In urmatoarea perioada se vor organiza…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Internaționale a asistentului medical, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a adresat un mesaj tuturor asistenților medicali care iși desfașoara activitatea in sistemul medical, prin intermediul caruia și-a exprimat respectul fața de activitatea cadrelor medicale – medici,…