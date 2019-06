Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zilele trecute, Magda Vasiliu a postat un mesaj despre Brigitte și Florin Pastrama, spunand despre aceștia ca sunt penibili, fosta soție a lui Ilie Nastase a reacționat dur, dandu-i replica fostei prezentatoare tv. „Draga Magda Vasiliu, eu, Brigitte Pastrama pe care o consideri penibila, nu…

- Brigitte și Florin Pastrama mai au doar o saptamana pana la marele eveniment din viața lor, dar deja se pare ca și-au pus planurile de viitor in aplicare! Cei doi iși doresc foarte mult un copil și de aceea nu au avut nicio problema sa recunoasca faptul ca fac anumite tratamente, pentru ca minunea sa…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a avut o reacție dura la adresa cuplului Brigitte Sfat-Florin Pastrama. Pe Facebook, Magda Vasiliu a transmis un mesaj dupa ce i-a vazut pe Brigitte Sfat și pe actualul ei partener de viața, Florin Pastrama, intr-o emisiune la TV. Aceasta a fost surprinsa…

- Brigitte si Florin Pastrama se pregatesc intens pentru ziua cea mare, insa deja au aparut discuții contradictorii intre cei doi. De data asta, totul a pornit de la rochia de mireasa. Modelul ales de bruneta nu a fost deloc pe placul viitorului mire. „Da-o jos, te rog! eu ti-am zis ceva", a spus Florin…

- Liviu Pleșoianu o aseamana pe Maia Sandu cu Monica Macovei, iar pe romanii de peste Prut ii avertizeaza ca iși vor face "viata zob" daca vor merge pe mana unor asemenea personaje. "Ma tot intreaba mulți oameni ce parere am despre ce se intampla in Republica Moldova. Am doar doua comentarii:1.…

- Vrem sa facem viața romanilor mai buna și dezvoltam Romania in mod echilibrat, a susținut Liviu Dragnea. Liderul PSD a facut, pe Facebook, un rezumat al intalnirii cu social-democrații și cu simpatizanții acestora, la Botoșani. In același timp, așa cum ne-am angajat, dezvoltam Romania in mod echilibrat.…

- Reprezentanții Ministerului de Interne au publicat un raspuns la o intrebare care au primit-o de la un roman care s-a aratat interesat de pachetele de cocaina, descoperite pe litoralul romanesc. Un internaut a fost curios sa afle ce poate pați daca gasește un pachet cu droguri, așa ca a adresat o intrebare…