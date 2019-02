Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt 50% șanse ca USR și PLUS sa ia sambata o decizie, dar chiar daca o vom face documentele se vor semna ulterior”, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor. Dacian Cioloș ar urma sa fie prezent la ședința de la USR, iar Dan Barna la ședința de la PLUS, potrivit acelorași…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a ajuns, marti, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pentru a participa la o sedinta cu reprezentantii institutiei dupa ce Anca Jurma a anuntat luni ca nu mai doreste prelungirea mandatului de sef interimar al DNA.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2018, cea prezidata, in premiera, de Klaus Iohannis.I. ORDONANTE DE URGENTA 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta…

- Tudor Chirila, a carui eleva, Alma Boiangiu, s-a clasat pe locul trei in finala Vocea Romaniei, i-a transmis un mesaj concurentei sale, castigatorului, Bogdan Ioan, dar si antrenorului acestuia, Smiley. Actrita Alma Boiangiu (26 de ani) s-a clasat pe podium in finala „Vocea Romaniei“, castigata de Bogdan…

- Desemnarea lui Bogdan Ioan drept castigatorul Vocea Romaniei a starnit dezbateri aprinse in mediul online. Pe langa laude si aprecieri, elevul lui Smiley a fost aspru criticat de cei care considera ca este „doar un imitator al lui Michael Jackson“. Un lucru ramane insa: castigatorul a fost ales exclusiv…

- Ședința fulger la Consiliul Județean! Aleșii au votat doua proiecte privind rectificarea bugetara pentru anul 2018 in doar trei minute. ”Astazi am aprobat doua proiecte privind rectificarea bugetara. Un prim proiect e legat de bugetul propriu al Consiliului Județean, ținand cont ca am primit suma de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri salariul minim brut pe tara, tinand cont de discutiile din ultima sedinta a Consiliului Economic si Social, in care patronatele si-au exprimat nemultumirea fata de cresterea salariului minim pe economie in functie de studii, dar si in ceea ce priveste vechimea.

- Consiliul General al Municipiul București a aprobat proiectul prin care Primaria Capitalei vrea sa deconteze combustibilul folosit de cetateni pâna la valoarea de 500 de lei pe luna, daca mai multe persoane utilizeaza în comun un autoturism proprietate personala, pentru deplasarea…