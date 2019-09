Primarul general, Gabriela Firea, a avut un schimb de replici, marți, in ședința CGMB, cu Ciprian Ciucu, consilier PNL, dupa ce acesta din urma a afirmat ca Primaria nu a facut nimic pentru a imbunatați serviciul de taxi din București.

„Serviciul de taxi din București este o rușine. Cand vin oamenii in București, acest serviciu este o rușine. Nu ați facut nimic in trei ani pentru a imbunatați acest serviciu. (...) Din punctul meu de vedere este o activitate de tip mafiot. Aș vota acest proiect daca ar fi pentru mașini hibrid sau elecrice”, a spus Ciprian Ciucu in ședința CGMB de marți,…