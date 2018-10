Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) il acuza pe premierul Romaniei ca are ”autoritate zero”. Potrivit lui Rebega, ”nivelul de autoritate se vede din episodul hazliu al demisiei ministrului Educației” care arata in felul urmator: ”UDMR are o problema cu o Ordonanța de Guvern data in august.…

- Conducerea largita a PSD a inceput discuțiile, la ora transmiterii acestei știri, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, pe marginea scrisorii anti-Dragnea, la ședința fiind prezent și premierul Viorica Dancila.

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca motiunea de cenzura este "un gest politic obligatoriu", cu sau fara succes. "Motiune de cenzura acum! Cu sau fara succes, motiunea de cenzura este un gest politic obligatoriu. Opozitia are nevoie acuta de o reactie institutionala de delimitare fata de dezastrul…

- „Eu am aprobat 306.677 de posturi in 2010 iar ei doar 286.726 acum (dintre care 30.000 vacante!). Au mai inchis si 700 de scoli. Da, eu am inchis, transparent, toate ghetourile educationale care trebuiau inchise, pentru ca numai scoli nu erau. Au urlat toti politicienii cu burdihanele pline si toate…

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

- Sute de polițiști au intervenit in luni dimineața la Chișinau pentru a-i evacua pe manifestanții care de aproape trei luni protesteaza fața de anularea alegerilor pentru primaria orașului. Oamenii au petrecut toata noaptea in centrul capitalei Republicii Moldova, cerand ca Andrei Nastase sa ramana edil.…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, poziționare dura dupa violențele fara precedent de ieri, de la protestul din Piața Victoriei."Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De…

- "Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De asemenea, consideram ca provocatorii, ințelegandu-se cei care au avut scopul de a compromite, prin agitație și violenta, protestul…