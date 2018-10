Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, considera ca petitia prin care se solicita initierea de alegeri in filiala PSD Bucuresti si schimbarea Gabrielei Firea de la conducerea acestei organizatii reprezinta o greseala. "Cred ca ceea ce se incearca la Bucuresti... Cred ca gresesc anumiti colegi care incearca lucrul acesta - nu vreau sa nominalizez - pentru ca PSD ar trebui sa fie un partid unit, pentru ca asa a castigat alegerile, asa avem foarte multa forta si cred ca pe unii ii sperie - dar unii cred ca fac jocurile altora in momentul in care…