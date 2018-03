Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Viorel Catarama a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca va solicita conducerii PNL sa fie exclusi din partid presedintele Comisiei de numarare a voturilor de la Consiliul National PNL, dar si un membru al forului, dupa ce 100 de voturi care i-au fost acordate au ajuns la Ludovic Orban.

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- Purtatorul de cuvant al PNL,Ionel Danca, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca procesul verbal publicat de Viorel Catarama nu a fost semnat de presedintele Comisiei pentru numararea voturilor, dar nici nu a facut public alt proces verbal. Documentul prezentat de Catarama arata o diferenta de 100 de voturi

- Partidul Social Democrat a avut sambata, 10 martie 2018, la Sala Palatului din București, Congres Extraordinar. Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, Marian Neacsu a obtinut functia de secretar general, iar Liviu Dragnea a ramas presedinte. Delegatia caraseana…

- "Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative", a spus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile” cu PSD. Orban le-a mai spus ca incepand de duminica partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Liberalii au de toate: candidat la președinție, pe Klaus Iohannis, premier, deja, in persoana lui Ludovic Orban. Au și acuzații de fraudare a votului din Consiliul Național. Oficial, in cadrul Consiliului Național al PNL au fost anunțate 685 de voturi pentru Ludovic Orban și 113 pentru Viorel…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier, potrivit Digi 24.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba". "In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de pe lacul…

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Protestul fara precedent al jurnaliștilor timișoreni a continuat marți, cand la conferința de presa susținuta de primarul Nicolae Robu nu a mai ramas aproape nimeni, cu excepția a doi ziariști și a unui poet care susține ca este jurnalist. Au mai ramas alaturi de primar directorul Direcției de Comunicare…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca ultimii doi ani, de cand a fost deschis pe numele sau dosar penal pentru fapte de coruptie si pana la achitarea sa definitiva, au reprezentat o incercare grea pentru el si pentru familia sa, insa a sustinut inca de la inceput ca este nevinovat. Orban a afirmat…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedinte al Comisiei de cultura, acuza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ca a devenit "o institutie de partid", care are "antecedente in a albi premieri PSD", facand referire la decizia luata in cazul fostului premier Mihai Tudose.

- Gigle Stirbu, vicepresedinte al PNL, critica decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in cazul premierului Viorica Dancila. Stirbu considera ca, dupa ce i-a scutit de amenda atat pe fostul premier Mihai Tudose cat si pe actualul prim-ministru, CNCD a devenit “institutie de…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre „autisti” care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. „€Colegiul director al Consiliului National pentru…

- Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSRL) - Fratia organizeaza, luni, sedinta Consiliului organizatiei, la care vor participa reprezentantii federatiilor profesionale si cei ai Uniunilor Judetene, filiale ale Confederatiei. Potrivit sursei citate, Consiliul National va analiza…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltarii Regionale (CNCDR), privind examinarea rezultatelor implementarii, in anul 2017, a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regionala (SNDR) pentru anii

- Anul scolar 2018-2019 va incepe in 10 septembrie, iar vacanta de iarna va avea o durata de trei saptamani, a decis miercuri ministrul Educatiei Valentin Popa in urma consultarii cu reprezentanti ai organizatiilor de parinti, ai elevilor, ai sinidcatelor din invatamant si ai patronatelor. „Ministerul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, ca a orchestrat inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice a Senatului, in urma unei decizii adoptate de catre gr...

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis înlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban &"a vrut capul&" sau si l-a avut, afirmând ca membrii Grupului PNL din Senat au avut

- Deputatul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, dupa ce s-a decis inlocuirea sa din functia de presedinte al Comisiei economice, ca Ludovic Orban ”a vrut capul” sau si l-a avut, afirmand ca membrii Grupului PNL din Senat au avut cuvinte de lauda despre activitatea sa. ”Am o mare frustrare,…

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a publicat recent un articol pe blogul sau prin care a reactionat la o afirmatie a purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. Liberalul precizase ca Ludovic Orban a discutat cu Valentin Jucan despre o amenda de 20.000 de lei aplicata…

- Doi membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Radu Calin Cristea și Radu Herjeu, l-au acuzat pe președintele PNL, Ludovic Orban, ca a pus presiune pe colegul lor din CNA Valentin Jucan, propus de liberali in Consiliu. Acuzațiile se bazeaza pe afirmațiile facute de purtatorul de cuvant…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, analizeaza la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații Parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Are Viorica Dancila calitațile unui lider? Va face fata provocarilor acestei functii.? Este Romania pregatita pentru o femeie premier?…

- Valentin-Alexandru Jucan a demisionat, marti, din calitatea de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), anuntandu-si decizia public. Jucan l-a informat pe presedintele CNA cu privire la decizia sa si spune ca demisia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie. “Proiectele personale…

- Deputatul Iulian Iancu a declarat pentru DCNews: ”Am vazut ca unele publicații au interpretat ca schimbarea Marianei Gheorghe de la varful Petrom s-ar trage de la rezultatele Comisiei de ancheta a ANRE, pe care le-am trimis Parchetelor. Daca aș face vreun comentariu se va spune ca schimbarea s-a…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Ludovic Orban le-a transmis duminica femeilor din partid, in cadrul Congresului Național al Organizației Femeilor Liberale, ca trebuie sa ramana unite. El le-a indemnat pe acestea sa nu aiba rețineri in „a intra cu adevarat intr-o competitie pe picior de egalitate cu barbatii pentru ocuarea pozitiilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca va actiona in baza mandatului primit la Congres, care prevede sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, refuzand sa comenteze declaratiile lui Viorel Catarama, prim-vicepresedinte Sector 2.

- Tanara ucisa in stația de metrou Dristor 1, dupa ce a fost impinsa pe șine de Magdalena Șerban ar fi fost membru PMP. Un mesaj postat pe Facebook de Eugen Tomac, președintele executiv al partidului arata ca Alina Ciucu facea parte din filiala Sector 3 a partidului.