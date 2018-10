Stiri pe aceeasi tema

- ˝Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua aventura si catre un nou eșec politic, care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbina. Nu modernizeaza, ci propune o politica retrograda. #ajunge ˝, este mesajul postat pe Facebook de mai mulți lideri liberali. Printre…

- Liderul PNL Ludovic Orban se loveste deja de contestatarii in interiorul partidului, dupa modul in care a pozitionat formatiunea la referendumul pentru familia traditionala. Deputatul Adriana Saftoiu il acuza ca a aruncat partidul intr-o aventura. Se cere si demisia secretarului general al PNL, Robert…

- Liberalul a spus ca deocamdata nu face nicio declarație vizavi de acest subiect. Amintim ca dupa incheierea votului la referendumul pentru familie, mai mulți liberali printre care Alina Gorghiu, Catalin Predoiu, Mihai Voicu, Cezar Preda, Adriana Saftoiu au transmis urmatorul mesaj: ”Conducerea…

- Liderii PNL Adriana Saftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scantei, Mara Calista și Catalin Predoiu au postat duminica seara, pe Facebook, un mesaj comun impotriva conducerii PNL, despre care spune ca dezbina și propune o politica retrograda."Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua…

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care sustine ca Liviu Dragnea va castiga astazi in cadrul CExN al PSD si spune ca Gabriela Firea va pierde conflictul cu liderul PSD. Liviu Dragnea va pierde partidul mai spre finalul anului dar nu pe mana Gabrielei Firea.…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- Alexandra Lancranjan, procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum, replica pentru Tudorel Toader. Reacția procurorului DNA vine in contextul in care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a scris, pe Facebook, ca „abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania”.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…