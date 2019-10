Stiri pe aceeasi tema

- Vacantarea mandatului deputatului PSD de Covasna Octavian Goga, fost membru PMP, condamnat la inchisoare, nu a putut fi validata marti, in Camera Deputatilor, din lipsa de cvorum: parlamentarii PSD au parasit sala la indemnul lui Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor.

- La votul asupra proiectului de vacantare s-au inregistrat 152 voturi 'pentru', unul 'contra' si o abtinere, cvorumul fiind de 165. 'Constat ca nu e cvorum, suspend sedinta', a anuntat Marcel Ciolacu. La inceputul sedintei, liderii deputatilor PNL si USR, Raluca Turcan si Stelian Ion, au solicitat…

- Sedinta de vot a Camerei Deputatilor a fost suspendata, marti, de presedintele forului, Marcel Ciolacu, din lipsa cvorumului necesar la votul asupra proiectului de vacantare a mandatului de deputat al lui Octavian...

- Liderul deputatilor PMP, Marius Pascan, a solicitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de deputat al lui Octavian Goga, ca urmare a unei hotarari judecatoreste definitive de condamnare, sa fie mutat la inceputul ordinii de zi, de pe pozitia…

- "Negocierile merg foarte bine. Am incredere ca vom strange mult peste 233 de semnaturi (...), de la fiecare grup parlamentar care are membri in Parlament care isi doresc ca acest guvern sa continue. (...) Stiu ca sunt foarte multi membri in grupurile celor doua Camere ale Parlamentului de la ALDE…

- Parlamentul incepe, luni, sesiunea de toamna, in plina criza politica legata de iesirea ALDE de la guvernare. PSD a pierdut majoritatea, in Parlament, insa premierul Vioroca Dancila incearca sa guverneze, in continuare, minoritar, prin sustinerea din partea parlamentarilor, cu care doreste sa negocieze…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a starnit un nou scandal in Camera Deputatilor, dupa ce s-a adresat unui coleg cu un termen nazist, insotit de afirmatia "ca tot avem presedinte german". Gestul a fost urmat de interventii extrem de critice de la tribuna parlamentului, iar la final de o interventie…

- 'De asemenea, ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi și a programului sesiunii extraordinare. Pe de alta parte, le sugerez colegilor din opoziție ca, din respect pentru cetațeni și pentru aceasta instituție, sa iși faca mai bine temele…