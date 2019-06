Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Opoziție nu au fost de acord, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților, cu modul de reexaminare a legii sistemnului public de pensii. Deputatul USR Cristian Seidler acuza deputații coaliției de guvernare ca "stoarcerea de voturi de la pensionari".Deputatul PNL Valeria…

- Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, va fi votata, miercuri, in Camera Deputatilor, for decizional. Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti dupa sedinta comsiilor reunite juridica…

- Votul asupra Legii pensiilor este asteptat astazi in plenul C. Deputatilor Foto: Arhiva. Proiectul legii pensiilor intra miercuri, 26 iunie, în dezbaterea Camerei Deputatilor, care este for decizional în acest caz. Documentul a primit, ieri, raport favorabil din partea comisiilor juridica…

- Legea pensiilor se afla pe ordinea de zi a plenului, dupa ce, marti, Comisiile pentru munca si juridica ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul acestui proiect.Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, care a initiat proiectul, a precizat luni ca raportul va intra…

- Legea pensiilor de stat a primit votul comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor si ar urma sa intre la votul final maine, in plen. Legea care schimba formula de calcul a pensiilor a fost declarata partial neconstitutionala si de 6 luni se afla in procedura parlamentara de reexaminare. Daca…

- ”Au fost probleme in sensul ca ne-a lipsit un vot. In schimb, toți ceilalți care fac parte din aceasta alianța a austeritații, adica cei din opoziție, au votat impotriva acestei legi. Asta ca sa ințeleaga toți pensionarii faptul ca cei din opoziție nu iși doresc absolut deloc aceasta lege care, din…

- Respectam deciziile Curtii Constitutionale si vom pune in aplicare in termenul cel mai scurt decizia referitoare la Legea pensiilor, a declarat luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria. "Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile…

- Deputații PNL și USR au sesizat joi Curtea Constituționala cu privire la legea lui Catalin Radulescu privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cele doua partide reclama faptul ca proiectul adoptat de Parlament nu este pus în acord cu o decizie anterioara a Curții."Constatam…