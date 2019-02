Stiri pe aceeasi tema

- Dupa adoptarea, joi in plen, a amendamentului care prevede creșterea alocației copiilor, Opoziția l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca le-a confiscat propunerea. In replica, liderul social-democrat a spus ca nu are statura unui om de stat paralel, potrivit Mediafax.

- Sedinta de plen din Parlament s-a lasat din nou cu jigniri intre Putere si Opozitie, dupa ce PNL si USR au cerut vot in plen pentru revocarea lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache din conducerea Camerei Deputatilor. Raluca Turcan a acuzat faptul ca PSD pregateste falsificarea stenogramelor, in…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul."Dl Dragnea a…

- Scandal in Parlament, dupa ce deputații PNL au cerut modificarea regulamentului Camerei Deputaților, pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi revocat din funcția de președinte al acestui for, insa Florin Iordache a refuzat sa supuna la cererea la vot.

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. In urma unor discuții tensionate, PSD și ALDE au respins solicitarea opoziției.PNL a solicitat,…