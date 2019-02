Cursul s-a apropiat de 4,74 lei

Euro si-a continuat evolutia usor descendenta, mentinandu-se totusi in apropierea pragului de 4,75 lei, care se pare ca a devenit noul suport al cursului. Media euro a scazut de la 4,7440 la 4,7427 lei, intr-o sedinta in care cotatiile fluctuau intre 4,742 si 4,746 lei. Tranzactiile de la ora 14:00 se realizau in jurul valorii de 4,743… [citeste mai departe]