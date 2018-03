Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- „Este o discuție la Comisia de Buget Finanțe pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem și…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Un numar periculos și captivant de acrobație nu l-a lasat indiferent pe preotul Aurel Ficiu din Bustuchin. Doi tineri au lasat masca jurații unei competiții similare show-ului „Romanii au talent”, imbinand perfect gimnastica, dansul si acrobatiile. Parintele a postat, ieri, imaginile…

- Un scandal de proportii a izbucnit intr-o comuna din Romania intre liderii comunitatii locale. Protagonistii sunt primarul si preotul din localitate. Primul il acuza pe parinte ca este ”cersetor si pomanagiu”, iar cel de-al doilea sustine ca primarului ”nu-i place de fata lui”.

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, a postat sambata seara pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat lui Liviu Dragnea, fara a-i mentiona insa numele, in care il numeste "mizerabil", "imbuibat" si "spagar" si sustine, printre altele, ca liderul PSD ii "pupa mana pana la coate" sefei DNA, Laura Codruta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, eliberat din inchisoare in urma cu doua zile dupa o condamnare pentru luare de mita si trafic de influenta, scrie pe Facebook ca “la Rahova nu este mlastina societatii romanesti”, ci, “ca de altfel, in intregul univers concentrationar romanesc actual – Gulagul…

- Marcel Pușcaș, unul dintre candidații la șefia FRF, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la ceea ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Casa Fotbalului."Echipa FRF și-a anunțat intrarea oficiala in campania pro-Burleanu. Ieri, din 182 de salariați au fost 11 la munca, potrivit…

- Un cetațean spaniol și-a pierdut cainele, un fox terrier, in zona pieței Aurora, din cartierul Ploiești Vest. Disperat, acesta o cauta neincetat pe strazile și parcurile din oraș, refuzand sa se urce in avion și sa plece acasa, fara Missy. ”Este disperat sa o gaseasca și crede ca cineva adapostit-o…

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.„Terenul despre care este vorba apartine…

- Uniunea Crestin-Democrata se intalneste, luni, pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii. Acesta este unul dintre ultimele obstacole in calea rezolvarii impasului politic din Germania care dureaza deja de cinci luni. Saptamana viitoare, social-democratii vor anunta rezultatele…

- Scandal intre campioni: Andreea Raducan si Marian Dragulescu, schimb dur de replici pe indemnizatii Scandal in gimnastica romaneasca intre doi mari sportivi, Marian Dragulescu si Andreea Raducan, actual presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica, dupa ce Dragulescu s-a plans de taierea indemnizatiilor.…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul de la DNA și atrage atenția, într-o postare pe Facebook, ca în România au fost și, probabil, înca mai sunt procurori care fabrica probe în dosare

- Potrivit unor documente ale serifului din Broward County, politia a fost chemata sa intervina de 39 de ori la locuinta lui Nikolas Cruz, adolescentul de 19 ani care a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Un student de la Facultatea de Agronomie din Braila este dat disparut de acasa. Madalin Stefanita Varga, din satul Titcov, comuna Frecatei, student al Facultatii de Inginerie si Agronomie din Braila, este cautat de oamenii legii dupa ce familia l-a dat disparut de acasa.

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Plenul comun al celor doua Camere s-a reunit, luni, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Deputatul Liviu Plesoianu a sustinut ca „statul paralel“ este, de fapt, „sufrageria lui Oprea“. Pe de alta parte Opozitia a considerat concluziile…

- Se pare ca aceasta ar fi cunoscut un barbat pe Snapchat, a manipulat-o si a convins-o sa fuga de acasa, scrie click.ro. Ceea ce s-a si intamplat. Heaven locuia in Texas si s-a intalnit cu barbatul cunoscut pe Internet in San Antonio. Citeste si Sedus pe Facebook si cu banii luati. Cum a fost…

- Primarul comunei Albeni din Gorj a ridicat calculatoarele a 2 angajate, pentru a vedea daca intra pe retele de socializare. ”Am gasit ca 4-5 ore din programul de lucru stateau pe Facebook. Si-a luat masina si se uita cum se parcheaza, cum se franeaza”, spune edilul. Prefectura verifica situatia.

- ”Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Scandal la gradinița din Radulenii Vechi. O fetița de doar 4 ani a ajuns singura acasa, pentru ca educatoarea era la chef.Mama copilei a comunicat ca acum o saptamana fiica ei de patru ani, a plecat singura acasa fara ca educatoarea sa o observe.

- Simona Halep se afla acasa, unde asteapta cu nerabdare începutul Fed Cup. Numarul doi mondial a postat o fotografie pe pagina ei de Facebook, în care spune ca se reface alaturi de noul ei prieten.

- Mircea Badea este implicat intr-un scandal urias cu celebra casa de pariuri Unibet. Realizatorul Antenei 3 a anuntat pe pagina sa de Facebook ca si-a inchis contul pe Unibet, atacand dur site-ul de pariuri.

- Gabriela Cristea traverseaza o perioada mai sensibila si, drept urmare, nu mai este la fel de toleranta cu fanii care o critica. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a facut-o sa-si iasa din pepeni. Gabriela Cristea a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu o tarta pregatita…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai, sambata, 20 ianuarie, in timpul protestelor din Bucuresti.

- MAI a anuntat, pe Facebook, ca politistul Ciprian Sfichi a ajuns cu bine la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, evolutia sa din punct de vedere medical fiind una peste asteptari si permitand transportul sau la aceasta clinica specializata, unde are toate conditiile pentru a se reface.…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, susține ca Legea 29/2018 care anuleaza impozite și contribuții sociale pentru dezvoltatori imobiliari care au „construit pe persoana fizica” a fost inițiala, de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa.

- Scandal urias! Un primar din vestul este acuzat de consilieri ca vinde la pret foarte mic un teren „pregatit pentru cineva”. Se intampla in judetul Arad, unde edilul-sef al orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul…

- Fostul premier Sorin Grindeanu reacționeaza și el in scandalul momentului, dar și pe fondul apelor tulburi din PSD, susținand ca ambele tabere au greșit. Cu toate acestea, Grindeanu afirma vehement ca ministrul Carmen Dan trebuia sa plece impreuna cu șeful Poliției in scandalul polițistului pedofil…

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, a atras atenția pe Facebook asupra efectelor generate de creșterea dobanzii de politica monetara a BNR și a susținut ca, in ciuda creșterii economice record, situația va deveni, in cel mai scurt timp, dramatica pentru cabinetul Tudose.

- Barbatul a racordat clanta de la usa la reteaua electrica, cu ajutorul unui mecanism confectionat din cablul de la o lampa si clemele de la un redresor, pentru ca femeia sa se lectrocuteze atunci cand deschide usa, potrivit mirror.co.uk.Mai mult, Wilson și-a schimbat și statusul pe Facebook,…

- Gardienii de la penitenciarul Deva a decis, in acesta dimineața, sa nu mai parasesca unitatea și sa ramana alaturi de deținuți. Ineditul protest a fost provocat de nemulțumirile gardienilor care nu au mai primit de mult timp banii pentru orele suplimentare dar și nemulțumirea personalului legate de…

- "Un fost bun prieten, "mare ziarist", a fost si el la Timisoara, in timp ce eu protestam alaturi de cateva zeci de patrioți, impotriva coruptiei, la sediul PSD.Eu venisem la protest.El venise sa isi ia in primire cadoul de Craciun: Un superb SUV BMW albastru, de zeci de mii de euro. El…