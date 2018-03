Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Atacul cu arme chimice efectuat de agentii rusi pe teritoriul Marii Britanii va duce la inasprirea legislatiei in ce priveste statutul oligarhilor rusi si al altor milionari corupti care s-au adapostit in Regatul Unit in ultimii ani. Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- La noua zile dupa ce agentul dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia au fost atacați cu o substanța neurotoxicași se afla in coma, un alt rival al lui Putin a fost gasit mort in Marea Britanie.

- Intr-un avertisment fara precedent, Marea Britanie a somat Rusia sa ofere explicații pentru atacul neurotoxic soldat cu otravirea unui fost agent rus și a fiicei acestuia, acuzand direct Moscova de...

- Peste 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, cel in care fost agent secret rus si pe fiica acestuia au fost la un pas sa fie asasinați.

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta, dupa ce a descoperit trupurile unei intregi familii la o distanta de aproximativ 130 de kilometri departare de Londra, relateaza The Independent.

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat luni o rezolutie prin care cere deschiderea unei anchete privind asedierea enclavei rebele Ghouta Orientala de catre armata siriana, care a facut pana acum sute de victime in randul civililor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Rezolutia propusa…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti membri ai serviciilor secrete cehoslovace, misiunea de a-l aborda pe Corbyn a fost incredintata unui spion cehoslovac care actiona sub acoperire diplomatica, dar si sub o identitate falsa, Jan Dymic, numele sau real…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- ”Am o opinie destul de clara și despre SPP și activitatea SPP de la director pana la ultimul angajat, este un corp de profesioniști care fac o munca foarte buna, foarte grea, ii apreciez pentru munca pe care o depun, nu numai eu, ci mulți alții. De exemplu, ONU apeleaza frecvent la SPP pentru protecția…

- Politia din Marea Britanie investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit in interiorul Parlamentului britanic, iar o parte a cladirii Legislativului britanic a fost inchisa pe durata operatiunii, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Fostul presedintele Traian Basescu le-a transmis, luni, alesilor reuniti in plen, ca l-a batut Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009, afirmand ca Geoana a pierdut pentru ca simte nevoia sa se spele de mai multe ori pe zi, ceea ce l-a facut sa se opreasca la S. O. Vantu.

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat astazi politia si spitalul locale, transmit EFE si DPA. Accidentul s-a produs aseara, cand autocarul care transporta 50…

- Liderii Coaliției PSD-ALDE au avut o intalnire, miercuri, 7 februarie, in biroul lui Liviu Dragnea, dupa ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului.Tema discuțiilor a fost posibilitatea inființarii unei comisiei speciale de ancheta cu privire la situația din Serviciul de Protecție…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Sa ajungi in spatiu ori sa urci Everestul pare o misiune mai simpla decat sa vaslești peste Atlantic, daca ne raportam la numarul celor care au reușit sa faca acest lucru! Patru romani au atins aceasta performanța dupa aproape 40 de zile de vaslit pe Ocean.

- Un cetatean trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost achitat definitiv, dupa ce a fost acuzat de fals informatic. In actul de sesizare a instantei se arata ca, incercand sa gaseasca un loc de munca in Marea Britanie, inculpatul…

- A fost scandal de proportii in fata Parlamentului, in timp ce ministrii erau audiati in comisii. Mai multi protestatari #Rezist s-au strans inca de dimineata in fata Parlamentului si au scandat.La un moment dat, insa, potrivit unui video postat pe Facebook de jurnalistul Malin Bot, mai multi…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- Tatal copiilor care au fost agresați in lift zilele trecute de polițistul pedofil a facut primele declarații cu privire la acest incident. Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3, tatal minorilor a relatat faptul ca baiatul sau de 9 ani este cel care a povestit totul.Copiii…

- Scandal in Marea Britanie dupa ce un raport publicat se presa arata ca din cladirea Parlamentului au existat 24.000 de incercari de a accesa site-uri pentru adulti. Si asta intr-o perioada de numai cinci luni.

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- Mama celor doi copii agresati în lift a afirmat ca micutii urmeaza sa mearga la psiholog. "Nu stiu cum sa comentez. Daca a recunoscut, Politia trebuie sa faca ceva", a declarat aceasta.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si senatorul USR Mihai Gotiu au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului, cei doi acuzandu-se reciproc de incalcarea regulamentului Senatului, potrivit NEWS.RO.”Vreau sa-i transmit domnului presedinte, si sa-i transmiteti…