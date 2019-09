Stiri pe aceeasi tema

- Incercarea unui barbat transgender din Marea Britanie de a fi recunoscut legal drept tata al copilului pe care l-a nascut anul trecut a esuat miercuri, informeaza DPA potrivit Agerpres. Inalta Curte a respins cererea lui Freddy McConnell (32 de ani), un parinte singur, de profesie jurnalist, ca acesta…

- Cel care va fi cunoscut in literatura cu numele de Panait Cerna, pe numele sau de nastere Stanciof de origine bulgara , s a nascut in data de 25 septembrie 1881 in comuna Cerna, judetul Tulcea, fiu al invatatorului Panait Stanciof si al Mariei Tascu. Situata la 55 km de municipiul Tulcea, in comuna…

- Dobrogenii, poate mai mult decat oricare alt roman, ar trebui sa l omagieze astazi pe Mihail Kogalniceanu, cel caruia i se datoreaza multe dintre legile si ordinea acestei provincii, dupa revenirea sa in 1878. Drept recunostinta pentru contributia sa la devenirea Dobrogei moderne, i au fost dedicate…

- Calin Geambasu a atacat-o dur pe Aneglica Cadar. Calin Geambasu a castigat custodia copilului in instanta. Fosta iubita are un program de vizitare strict "De ce divorțul din 2007 de fosta soție, Lavinia, și desparțirea de prima iubita, Cristina Uța, in 2000, au fost cu imbrațișari și…

- O mamica din SUA și-a abandonat bebelușul nou-nascut in fața unei uși dintr-un complex rezidențial. Femeia a lasat și un bilet in care menționa ca tatal copilului voia sa-i omoare. Bebelușul de numai o zi a fost a fost abandonat de mama lui in fața unui apartament din complexul rezidențial Willow Key…

- Un scandal urias a izbucnit intre mai multe familii de romi mutate in noile blocuri de locuinte sociale din Deva si vechii locatari ai caselor din imprejurimi. Romanii se plang ca sunt agresati si deranjati de noii veniti, in timp ce familiile de romi acuza discriminarea.

- Institutul Mamei si Copilului din capitala a instituit o Comisie și inițiat o ancheta interna, dupa ce ieri, 1 iulie, Andrei Gortomolei din satul Cioburciu, raionul Ștefan Voda, a ieșit in cadrul unei conferințe de presa și a acuzat medicii de la Institutul Mamei si Copilului de malpraxis, dupa ce soția…

- O fetita a paralizat dupa nastere desi toate analizele din timpul sarcinii aratau ca totul este perfect. Medicii de la spitalul particular MedLife din Capitala nu si-au dat seama ca bebelusul era strangulat cu cordonul ombilical, acuza parintii acestuia.