- Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate (ANC) din Marea Britanie il va investiga pe Arron Banks, antreprenorul din asigurari recunoscut ca militant pro-Brexit si donator in referendumul UE, dupa cereprezentanti ai Comisiei Electorale au declarat ca s-ar fi comis mai multe infractiuni.

- Agentia nationala de investigatii penale (NCA) din Marea Britanie a anuntat joi ca a inceput o ancheta impotriva omului de afaceri britanic Arron Banks, care a finantat una dintre principalele campanii in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Banks, care…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta in procesul…

- Discutiile dintre Marea Britanie si UE s-au blocat în mare masura, din cauza dezacordului privind separarea Irlandei. Prima doreste asigurari ca nu se va mai reveni la o granita clasica cu Irlanda, daca nu este stabilita în timp util o relatie comerciala viitoare cu UE. Marea…

- Fostul ministru britanic de externe, Boris Johnson, a lansat luni o noua ofensiva impotriva sefei guvernului britanic Theresa May, pe fondul existentei unor zvonuri privind aspiratia sa de a o inlatura pentru a prelua conducerea Partidului Conservator, divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, informeaza…

- Marea Britanie va incepe lucrul la propriul sistem de navigatie prin satelit pentru a rivaliza cu Galileo al Uniunii Europene, deoarece accesul tarii la informatii ar putea fi restrictionat dupa Brexit, informeaza Sunday Telegraph. Galileo, un program in valoare de 10 miliarde de euro dezvoltat…

- Daca așa vor sta lucrurile, nu este exclusa rediscutarea unora dintre drepturile cetațenilor europeni din Regat și ale britanicilor care traiesc in țarile Uniunii Europene, informeaza TVR. Guvernul britanic a prezentat astazi un set de sfaturi practice, pentru cazul in care desparțirea de…

- Ministrul britanic al comertului international, Liam Fox, a prezentat marti o strategie menita sa faca din Marea Britanie o 2superputere" exportatoare, el estimand totodata ca tara sa se concentreaza prea mult pe Brexit si nu suficient pe relatiile cu restul lumii, relateaza