Scandal in Marea Britanie, dupa ce o companie din Franta e pe punctul de a castiga licitatia pentru noile pasapoarte britanice / Un fost ministru vorbeste despre o umilinta nationala

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, transmite Reuters. În timpul campaniei dinaintea referendumului britanic din iunie 2016…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Reintoarecerea la pasaportul de culoare albastra a fost privita de multi ca un semn al restabilirii identitatii britanice, insa entuziasmul paleste in fata valulul de furie care a cuprins tara cand cotidianul The Telegraph a scris joi ca firma franco-olandeza Gemalto a castigat dreptul de a fabrica…

- Ionut Lupu, fost general manager al Diviziei Comerciale in cadrul Honda Trading Romania, a preluat conducerea EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo pe piata autohtona. “Sunt incantat de acest nou capitol profesional si astept cu mare interes demararea activitatilor…

- Universitatile din Marea Britanie sunt asaltate de elevii din mai multe judete ale Transilvaniei care participa la targul educational RIUF de la Cluj-Napoca, acestia sustinand ca nu isi fac probleme din cauza efectelor Brexit-ului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- In conditiile in care Brexit-ul aduce ingrijorare pentru multi romani care muncesc in Marea Britanie, iata ca medicii nu mai au nicio spaima. Prestand ore virtuale de consultatii, ei pot castiga pana la 5.000 de lire lunar. Salvarea vine de la ideea unei farmacii online din Anglia care a anuntat ca…

- Președinta Organizației de Femei a PUN considera ca doar miopii nu înțeleg ca parlamentarele din toamna vor fi despre Unire. Sute de unioniste din R. Moldova au constituit, pe 4 martie, Organizatia de Femei a Partidului Unitatii Nationale (OFEM PUN), al carei presedinta a fost…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice 'un zid' care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie agerpres.ro.

- Franta si Marea Britanie au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre esecul incercarii de a instaura un armistitiu temporar in Siria, au afirmat marti diplomati, potrivit AFP. Consiliul de Securitate ar urma sa se reuneasca miercuri in contextul in care…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor de conducere ar putea fi retrasa, ceea ce ar insemna ca cetatenii UE care calatoresc in Marea Britanie nu vor mai putea inchiria masini, sau obtine asigurari.Potrivit…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati ''noile procese'' si ''noile sisteme'', conform unui proiect de document citat de Reuters.…

- Selectionata de rugby a Romaniei a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 22-10, de nationala Spaniei, intr-un meci din Rugby Europe Championship, care conta si pentru calificarea la Cupa Mondiala.Aceasta partida a fost a 100-a jucata de Catalin Fercu pentru echipa Romaniei, anunța…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Mai multi oficiali europeni apreciaza ca Marea Britanie nu va fi pregatita sa paraseasca Uniunea Europeana pana la sfarsitul anului 2020, avand in vedere planurile privind perioada de tranzitie post-Brexit.

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Autoritatile britanice nu colaboreaza cu procurorii DIICOT in ancheta privind dosarul Sky News, iar doi inculpati romani doresc sa isi recunoasca vinovatia, a declarat marti seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.La prezentarea activitatii DIICOT pe anul 2017, Daniel Horodniceanu a fost intrebat…

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile". - continua -

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre – Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie – risca sa fie vizate…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, spune ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, citat de...

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca este “probabil” ca rezultatul unui referendum pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana ar fi avut acelasi rezultat ca si cel din Marea Britanie. Intr-un interviu difuzat de BBC, Macron a spus, legat de Brexit, ca in interpretarea sa, multi dintre…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Mașina de parada a lui Hitler, un Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, va fi scoasa la licitație in cadrul evenimentul organizat pe 14 ianuarie la Scottsdale, in Arizona. Automobilul, care potrivit jurnaliștilor de la CBS, ar fi deținut de un miliardar rus, este atracția principala a licitației…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, la Raliul Dakar 2018. Satamareanul a plecat duminica spre Lima. El participa la a 40-a ediție a celui mai greu rally-raid din lume. Deși a pornit din Satu Mare hotarat sa revina la clasa Maraton, clasa pe care a castigat-o de doua ori (edițiile 2011 și 2015), ieri, in urma…

- Un magician din Franța a ”prezis” numerele extragerii loteriei naționale din țara sa, iar mulți oameni au crezut în predicția sa și au plasat bilete, în speranța de a câștiga potul de doua milioane de euro.Viktor, un mentalist din Hexagon, a prevazut…

- Simona Halep se mentine pentru a 14-a saptamana la rand pe primul loc in clasamentul mondial, dat publicitatii luni, ierarhie in care Irina-Camelia Begu a urcat trei pozitii, informeaza site-ul wtatennis.com. Halep a acumulat 6.425 de puncte, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen, si…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, duminica, faptul ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie, care se confrunta cu provocarile negocierilor pentru Brexit, in cadrul mesajului transmis in Ajunul Anului Nou, relateaza site-ul BBC News.

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Marea Britanie ar urma sa-si piarda titlul de cel mai mare importator de sampanie din lume, a anuntat vineri Uniunea producatorilor de sampanie din Franta (UMC), citand impactul deprecierii lirei sterline in urma referendumului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmite Reuters.