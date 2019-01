SCANDAL ÎN JUSTIŢIE: Cele mai grave ORORI comise de infractori eliberaţi în baza recursului compensatoriu Crima de sambata noapte de la clubul din Medias, unde un tanar a fost injunghiat si omorat de un infractor eliberat de doar cateva luni din inchisoare, readuce in actualitate efectele legii recursului compensatoriu. Gandita ca o masura reparatorie pentru conditiile din inchisori - Romania a fost condamnata in nenumarate dosare la CEDO pentru felul in care sunt tinuti infractorii in detentie - legea se intoarce impotriva societatii: detinutii liberati inainte de termen incep sa comita crime de o violenta rara, iar victimele sunt uneori chiar copii. RomaniaTV.net va prezinta in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- Crima de la Medias, judetul Sibiu, caz in care despre doi dintre suspecti s-a aflat ca ar fi fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, a iscat mai mult decat comentarii in spatiul public si in sfera politica. In cazul Uniunii Salvati Romania s-a lasat cu o intentie de a se cere in Parlament…

- "USR va depune astazi (n.r. - luni) un proiect de lege care sa abroge prevederile referitoare la recursul compensatoriu. O Romanie intreaga a observat zilele trecute, a vazut terifiata, la televizor, imaginile crimei teribile de la Medias, dar am auzit cu totii de celelalte infractiuni, de talhariile,…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul va depune, luni, la Parlament, o initiativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu. Reactia vine ca urmare a unei crime care a avut loc sambata seara, la Medias."Guvernul ar trebui sa vina cu OUG de abrogare, dar nu credem ca se va intampla,…

- Apar informații noi despre crima care a șocat in acest weekend intreaga populație. Cei trei barbați suspecti acuzati ca au omorat un tanar in municipiul Medias au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor. Toți trei sunt recividișiti, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului compensatoriu,…

- Cei trei suspecti acuzati ca au omorat un tanar in fata unui bar in municipiul Medias au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului compensatoriu, cel de-al treilea fiind, de asemenea, recidivist, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de…

- Asociația VeDemJust cere Parlamentului Romaniei abrogarea Legii recursului compensatoriu, dupa cazul de la Medias, unde un tanar a fost injunghiar de un recidivist eliberat ca urmare a aplicarii acestei legi. Suspectul ar fi fost anterior condamnat tot pentru omor. Tanarul injunghiat a murit."ALERTA!…

- Asociatia VedemJust, fondata de judecatorul Cristi Danilet, cere, intr-un mesaj publicat pe Facebook abrogarea Legii recursului compensatoriu. Solicitarea vine pe fondul crimei de la Medias, in care principalul suspect este un condamnat pentru omor, eliberat pe baza acestei legi.