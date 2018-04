Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari partide politice germane au confirmat duminica ca au obtinut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant postal detinut de stat, in perioada premergatoare alegerilor din 2017, informeaza dpa. Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel si Partidul Liber-Democrat…

- Fugarul tocmai parasise Finlanda, pentru a reveni in Belgia Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost…

- Aceasta „alta Europa", cea „a marginalilor" (persoane fara domiciliu personal, persoane aflate in strada, in adaposturi sau in centre de cazare de urgenta), reprezinta 5% din cele 220 de milioane de gospodarii europene, conform statisticilor adunate de cele doua asociatii. Numarul persoanelor fara adapost…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a publicat pe blogul sau personal o analiza a situației din Europa dupa ultimele alegeri legislative din Uniune. ”Dupa cinci luni de travaliu, observa el, in Germania s-a nascut din nou marea coaliție intre blocul Angelei Merkel și social-democrații pe care experimentul…

- Iata mesajul lui Gheorghe Piperea: "Noua linie politica a PNL : (i) puneti parul pe ei;(ii) snopiti-i in bataie;(iii) preluati puterea in glorie;(iv) renuntati la educatie si sanatate, concentrati-va pe cele 30-40 de firme private care fac profit de cazino in Romania.…

- Un oras din vestul Germaniei intentioneaza sa expuna public patru lucrari ale pictorului Piet Mondrian, a confirmat vineri un purtator de cuvant, in pofida unei dispute cu descendentii artistului olandez in privinta dreptului de proprietate, relateaza DPA. Cele patru opere abstracte sunt in prezent…

- Social-democratii germani au anuntat vineri numele ministrilor lor in noul Guvern al Angelei Merkel, cu Olaf Scholz la Finante, cu doar cateva zile inainte ca sefa conservatorilor sa primeasca al patrulea mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Cancelarul german in exercitiu a fost nevoit sa…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de partidul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.

- Germania trebuie sa se asigure ca nu este exploatata de catre alte tari, a declarat ministrul german al Economiei dupa ce presedintele chinezilor de la Geely a cumparat aproape 10% din Daimler. 0 000 00

- Cresterea ofertei comerciale de valuta a asigurat raportului euro/leu a avut o evolutie mai linistita in perioada analizata, Mai agitat a fost dolarul american, influentat de parcursul lui fata de moneda unica. Dupa o crestere la 4,6623 lei, medie mai mica cu circa 0,8 fata de maximul istoric de 4,6599…

- Partidul Social-Democrat (SPD) a scazut vineri la un nou nivel record in sondajele de opinie pe fondul sovaielilor daca se sa alature sau nu noului guvern de coalitie cu blocul conservator al Angelei Merkel, relateaza dpa. Cu cateva zile inainte ca aproape cei 464.000 membri ai partidului sa inceapa…

- Un ales al extremei drepte germane a declansat joi un scandal, catalogandu-i pe turci ”negustori de chimion” si ”camilari”, ultimul derapaj dontr-o lunga serie din partea acestei miscari, relateaza AFP. Seful statului german Frank-Walter Steinmeier a denuntat o ”strategie” pusa in aplicare de Alternativa…

- Partidul Social Democrat (SPD): - Castiguri: Acordul de coalitie poarta marca SPD in numeroase aspecte, de la declaratiile optimiste despre Europa pana la planurile de investitii ale viitorului guvern federal si cresterea cheltuielilor pentru educatie. De asemenea, SPD a reusit sa obtina in…

- Consiliul Județean Satu Mare se afla in mijlocul unui scandal de proporții dupa ce un consilier a dezvaluit ca politicienii au votat pentru achiziționarea unor utilitare, dar și-au cumparat mașini de lux.

- Cutremur in politica europeana. Președintele Partidului Social Democrat din Germania și-a anunțat demisia. Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania.

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Acordul duce Germania in fata formarii unui nou Guvern, la mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, care au aruncat tara in cea mai mare criza politica a ultimilor ani.Potrivit sursei citate, cele doua formatiuni au ajuns la un consens in privinta distribuirii portofiliilor…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Conservatorii si social-democratii germani au ajuns, miercuri, la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coalitie la Berlin, relateaza agentiile de presa internationale.Acordul de principiu a venit la mai bine de 20 de ore de negocieri dure si scoate Germania din incurcatura…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Volkswagen, Mercedes și BMW, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, se afla in centrul unui nou scandal care a izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute și care a luat amploare in cursul zilei de luni, scrie automarket.ro.

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- Situația din Germania este din ce in ce mai tensionata. Intre protestele kurzilor impotriva lui Erdogan și criticile Opoziției, cancelarul german, Angela Merkel, trebuie sa se confrunte și cu mitinguri contra imigrației. Un protest dintr-un oraș din sud-vestul statului care acuza uciderea unei adolescente…

- Granitele trebuie sa fie sigilate, a declarat ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, in legatura cu criza migrantilor, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele de vin migrantii, relateaza vineri PAP. ''Politica noastra privind migratia…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Autoritațile germane au efectuat percheziții la domiciliile a 10 presupuși spioni iranieni, ca urmare a unei operațiuni ample a agenției interne de informații a țarii (Bundesamt fur Verfassungsschutz- Bfv).

- O propunere de intensificare a schimburilor scolare intre Estul si Vestul Germaniei pentru a reduce diferentele dintre cele doua regiuni, la aproape 30 de ani de la reunificare, a provocat o polemica la inceputul acestei saptamani, conform Agerpres.Ideea a fost lansata de Helmut Holter, seful…

- Un moldovean care și-a cumparat un automobil din Germania a avut parte de o surpriza neplacuta la Vama Sculeni. Aceasta a aflat ca mașina a fost radiata din circulatie de autoritatile din Germania la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut.

- Ion Tiriac a devenit primul posesor din lume al noului Maybach S650 Cabriolet, un bolid care a costat aproximativ 350.000 de euro. Magnatul deține un parc auto impresionant. Masina va fi produsa in doar 300 de exemplare, iar achizitionarea ei i-a amintit miliardarului roman de singurele doua amenzi…

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit, la Berlin, cu reprezentanti ai Partidului Social Democrat (SPD), inainte de lansarea unor discutii, care se anunta complicate, in vederea incercarii de a forma un Guvern, scrie AFP.Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de…

- Noua detinuti au evadat din penitenciarul Plotzensee in perioada dintre Craciun si Anul Nou. Intr-o conferinta de presa desfasurata miercuri in inchisoarea respectiva, Behrendt a declarat ca in aceasta saptamana va fi creata o comisie speciala care va analiza recentele cazuri de evadare si va revizui…

- Scandal in Germania unde un parlamentar de extrema-dreapta este anchetat pentru incitare la ura. A postat pe doua retele de socializare un mesaj rasist la adresa imigrantilor. Ambele conturi i-au fost suspendate iar politia a sesizat procuratura.