- Miercuri dimineata, pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Ileanda au fost solicitați sa intervina pe DN1C, intre localitatile Rus si Ileanda, pentru a degaja carosabilul de un arbore cazut. Pompierii au inlaturat in scurt timp copacul care bloca ambele sensuri de mers ale drumului național, circulația…

- Un tren personal Bucuresti - Craiova a sosit la linie cu doua vagoane, in conditiile in care pe peron asteptau sute de calatori. Inghesuiti printre banchete, acestia nu au incaput in tren, iar cei ramasi pe peron s-au infuriat si s-au pus pe sine, in fata locomotivei. Mecanicul acesteia a…

- Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anuntat pe Twitter ca Facebook i-a blocat contul timp de 24 de ore, dupa ce a postat mesaje antimusulmane in urma unor atentate antiisraeliene recente, relateaza franceinfo, potrivit News.ro.”Stiti unde nu sunt atentate? In Islanda si in Japonia…

- Scandal intr-un club din Baia Mare. In noaptea de 1/2 Decembrie 2018, in Clubul Athos din Baia Mare a avut loc un incident deosebit de grav, dar care nu a „transpirat” pana acum. Autoritatile tac desi politistii trimisi la fata locului pentru a aplana conflictul au fost amenintati de Marius Bocsan,…

- Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar este singurul sportiv din județul Alba, invitat de catre Ministerul Tineretului și Sportului la Gala Tineretului din Romania, care va avea loc pe data de 10 noiembrie, la Baia Mare. Levente Polgar, ultramaratonistul aiudean, va reprezenta luna aceasta județul…

- Autocarul echipei Dinamo a fost oprit in trafic, joi seara, pe drumul de intoarcere de la Miercurea Ciuc, de fanii suparati de eliminarea formatiei "alb-rosii" din Cupa Romaniei de catre o echipa din liga a treia, scrie news.ro. Potrivit imaginilor postate pe facebook de Peluza Catalin…

- Un scandal de amploarea a izbucnit in Italia dupa ce autoritațile de control alimentar au constatat ca in țara ajunge o cantitate mare de carne de cal contaminata cu metale grele de tip cadmiu, scrie Gazeta Romaneasca citand Linkiesta.it . Potrivit celor mai noi date ale autoritaților italiene, carnea…

- In loc sa urce in vagon, s-au așezat pe șine. Trenul diesel "Ungheni - Chișinau" a ramas blocat timp de doua ore in stația satului Sipoteni. Asta dupa ce pasagerii nemulțumiți de lipsa locurilor au format o bariera vie in fata garniturii.