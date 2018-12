Scandal în Gara de Nord. Zeci de călători au blocat plecarea trenului Un tren personal Bucuresti - Craiova a sosit la linie cu doua vagoane, in conditiile in care pe peron asteptau sute de calatori. Inghesuiti printre banchete, acestia nu au incaput in tren, iar cei ramasi pe peron s-au infuriat si s-au pus pe sine, in fata locomotivei. Mecanicul acesteia a decuplat locomotiva si a lasat vagoanele la peron. Intre timp, oamenii furiosi, majoritatea navetisti, au cerut sa fie adus inca un vagon. Toi aveau bilete sau abonamente pentru ruta pe care urma sa plece trenul. Dupa doua ore de scandal, locomotiva s-a intors cu inca un vagon si trenul a plecat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc in dimineata de vineri, 21 decembrie, in Gara de Nord din Bucuresti. Calatorii unui tren s-au pus in fata locomotivei pentru a impiedica garnitura sa se puna in miscare.

- Trenul numarul 1724, Sageata Albastra, ce circula dinspre Craiova spre Sibiu, a ramas blocat in gara caineni. Trenul nu mai poate inainta in conditii de siguranta, din cauza zapezii de circa 50 de centimetri in unele zone. Cei 16 calatori ...

- Trafic feroviar oprit in judetul Olt dupa ce un vagon de marfa a luat foc.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Olt, traficul feroviar este oprit pe Magistrala 900 Bucuresti ndash; Craiova in statia Grozavesti, din cauza unui incendiu izbucnit la primul…

- Decizie radicala luata de CFR Calatori in cazul unui mecanic de locomotiva care a „uitat” sa opreasca intr-o halta de pe ruta Timisoara-Oradea. Mecanicul a oprit trenul in statie, dar 200 de metri mai in fata decat locul in care ar fi trebuit. Pentru greseala sa, mecanicul a fost concediat, dar a contestat…

- TRAGIC…Un barbat de 43 de ani, din Barlad, de etnie rroma, s-a aruncat in fata trenului in zona Podul de Fier, din spatele fostei Gropi de gunoi, de la Caramidarie. Mecanicul trenului IR 1663 din directia Bucuresti – Iasi, n-a putut evita impactul, barbatul asteptand sosirea trenului langa calea ferata.…

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- Momente infioratoare la stația de metrou Bazilescu din Capitala! O femeie de aproximativ 30 de ani este captiva in aceste momente intre garnitura unui tren și peron. Potrivit primelor informații, virtima este in stare de inconștiența, cu funcții vitale. Echipele medicale sosite de urgența la fața locului…

- Duminica dimineața, artista de muzica populara a primit o veste trista. Casa parinteasca, pe care o vanduse recent, a fost mistuita de flacari. In noaptea de sambata spre duminica, micuta constructie a fost cuprinsa de flacari, iar pompierii, desi au intervenit cu sapte autospeciale, nu au putut salva…