Stiri pe aceeasi tema

- Voturile care au desemnat cei trei finaliști starnesc furie intre cei trei chefi. Deși nu a avut niciun concurent in ultima proba a semifinalei, chef Florin Dumitrescu l-a susținut pe Silviu Nedelea, concurent in echipa albastra, care a ratat finala.

- FINALA "Chefi la cutite" 2019: Maria Burlacu, Andrei Balasz și Catalin Badici sunt cei trei reprezentanți din echipa galbena a lui Catalin Scarlatescu ce s-au calificat in ultima provocare din semifinala. Dupa doua sezoane in care nu a avut concurenți in ultima etapa a concursului, acum, cu un singur…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Filmarile de la Chefi la cuțite 2019 s-au terminat, iar caștigatorul ar fi din echipa lui Chef Sorin Bontea, potrivit Click.ro. In echipa sa de bucatari, Sorin Bontea a avut și concurenți „suflați” de la colegul sau, Florin Dumitrescu, care a ramas fara Valentin Dumitrescu…

- O noua ediție „Chefi la cuțite” a adus nu numai confruntari culinare savuroase, ci și numeroase surprize! Cine a fost concurentul eliminat la final și ce cearta uriașa s-a iscat intre Bontea și Scarlatescu?

- A treia confruntare pe echipe din sezonul sase al celui mai iubit show culinar a fost una plina de tensiune, iar concurenții ”Chefi la cuțite” au resimțit presiunea tot mai puternic. Tema probei a fost main course, iar ingredientele au fost fructele: mere, ananas și roșii. Chef Florin Dumitrescu, caștigator…

- Arome imbietoare, farfurii de 3 cutite, preparate speciale si combinatii neasteptate de gust, toate se vor regasi printre ingredientele editiei ”Chefi la cutite” din seara aceasta, difuzata de la 20:00, pe Antena 1. Ca de obicei, povestile de viata ale concurentilor vor condimenta jurizarile, insa de…

- Arome imbietoare, farfurii de 3 cuțite, preparate speciale și combinații neașteptate de gust, toate se vor regasi printre ingredientele ediției ”Chefi la cuțite” din seara aceasta, difuzata de la 20:00, pe Antena 1. Ca de obicei, poveștile de viața ale concurenților vor condimenta jurizarile, insa de…

- Premiera celui de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite”, difuzata luni și marți seara, de la 20:00, pe Antena 1, va deschide arena competiției pentru cei mai talentați concurenți, dar și pentru cei trei jurați.