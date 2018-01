Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane protesteaza, duminica, la Cluj-Napoca fata de Legile Justitiei, acestea facand apel ca un numar cat mai mare de clujeni sa participe in 20 ianuarie la un mare miting programat la Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dumitru Iliescu, fost sef SPP, a facut o serie de afirmații incendiare la adresa ambasadorului Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, privind traducerea legilor Justitiei si ameninta cu o scrisoare deschisa în care va vorbi despre companiile franceze care au

- Gheorghe Turda a avut parte de un spectacol tensionat, in Bucuresti. Cu cateva zile inainte de Craciun, artistul a sustinut un concert in aer liber, care s-a lasat cu scandal. Oamenii au inceput sa injure, sa strige si sa se certe. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.

- Marian Dima Marti seara, Primaria Bușteni a organizat un eveniment-surpriza in cinstea Simonei Halep, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului. In prezența senatorului Emanoil Savin, cel care a declarat-o pe Simona Halep “ Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, in februarie 2014, a ministrului…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR.

- Sute de magistrati s-au adunat pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti pentru a protesta fata de intentia de modificare a legilor justitiei. Un magistrat din Bucuresti a declarat, la intrebarile ziaristilor, ca legea interzice magistratilor sa faca greva, nu sa protesteze. "Nu ne interzice legea…

- Scandal la Capitala, in legatura cu intenția consilierilor PSD-ALDE de a mai suplimenta cu 60 de milioane de euro capitalul celor 22 de firme municipale inființate de PSD și primarul general Firea. USR va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat…

- Un protest inedit are loc, la aceasta ora, in fața sediului central al PSD. Maniera de a protesta e una fara precedent in capitala. Un „protest tacut” a inceput in Bucuresti in fata sediului central al PSD, din Soseaua Kiseleff, pe modelul celui de la Sibiu.Un protest mut a inceput, luni,…

- Nicoleta Dumitrescu Duminica seara, ca si in alte duminici din ultima vreme, in Capitala, dar si in numeroase orase din tara, romanii au iesit in strada pentru a protesta, actiunile lor fiind indreptate in mod special impotriva mult contestatelor modificari ce se doresc a fi facute de catre partidele…

- "O fetița de la Protv, Alexandra Tanasescu, care a stat mai mult pe langa calorifer, venita de doar doua zile in Elveția, a tot cautat scandal. Nu a gasit nimic și a inventat ea unul! M-am certat cu ea acolo, in biserica, atunci cand ne-a spus ce transmite ea. Sicriul Majestații Sale a fost insoțit…

- BNS protesteaza fata de trecerea tuturor contributiilor sociale la angajat Președintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. Foto: Arhiva. În Piata Victoriei din Bucuresti este programat sa înceapa un protest al Blocului National Sindical - sustinut de Cartel Alfa - pentru a atrage…

- INDIFERENTI….Vasluienii au ramas indiferenti la apelul jurnalistului Malin Bot de a protesta impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care se afla in spatele modificarii legilor Justitiei. Doar patru persoane au iesit in strada, pentru a-si arata nemultumirea si, totodata, solidaritatea fata de cei…

- Aproximativ 35.000 de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, inclusiv Pitesti, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu ...

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piata Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului si au cantat Imnul National. Oamenii sunt echipati cu umbrele pentru a se proteja de ploaie si cativa au pancarte. Ei isi manifesta nemultumirea si fata de faptul ca Primaria Capitalei…

- Cateva sute de angajati ai APIA protesteaza, miercuri, in fata Guvernului, ei reclamand ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA. Replica premierului Mihai Tudose nu a intarziat sa apara.

- Ilie Barbulescu, fostul fundas stanga supranumit "Balamuc, nu s-a ferit s-o atace pe Gabriela Firea, primarul Capitalei. "Duckadam cetatean de onoare la Bucuresti...Felicitari, doamna primar, dar parerea mea este ca trebuia toata echipa...Acest portar nu a jucat singur. Bine, dumneavoastra…

- Sfarșitul lui noiembrie a fost fatidic pentru teatrul romanesc. La o distanța de doar cinci zile, au murit doua dintre cele mai importante actrițe de comedie – Cristina Stamate și Stela Popescu. Vestea morții Cristinei Stamate a cazut ca un traznet in dimineața zilei de luni, 27 noiembrie. Actrița in…

- Aproximativ 20.000 de oameni protesteaza in aceasta seara impotriva modificarilor legilor justitiei. Pe langa cei din Bucuresti, si in marile orase ale tarii alte mii de oameni protesteaza si impotriva Guvernului, dar si a legilor de modificare a Codului Fiscal.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie…

- Aproximativ 200 de craioveni protesteaza, la aceasta ora, in Piata Mihai Viteazu. Manifestatii sunt programate in Bucuresti si in aproape 80 de orase, dar si in strainatate, la Milano, Zurich, Birmingham si Paris.

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu - care si-a lansat cartea "Lupta politica" -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre "valori inversate" si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Scandal de la distanta intre renumitul chirurg Monica Pop si primaria Crangurile din Dambovita pe seama unui adolescent de 17 ani, ajuns cu o rana urata la ochi la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti. Supararea mare a medicului a fost ca nu a gasit pe nimeni care sa semenze de operatie pentru baiat,…

- "I.N.M.L. "Mina Minovici" Bucuresti a efectuat astazi, 24 noiembrie 2017, autopsia medico-legala a doamnei Popescu Stela, ca urmare a emiterii ordonantei nr. 392500/23.11.2017 a D.G.P.M.B. -Serviciul Omoruri si a constatat ca moartea domniei sale a fost neviolenta fiind datorata unui accident vascular…

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu, care a decedat joi, va fi depus pentru un ultim omagiu, vineri, incepand cu ora 11:00, in foaierul Salii Savoy a Teatrului de Revista “Constantin Tanase”. Sambata, trupul actritei va fi la capela Manastirii Cernica. Duminica, la Cimitirul Cernica, Stela…

- „Am auzit si nu imi vine sa cred. Am crezut ca este o gluma de prost gust... La vitalitatea ei... Doamne, vara de vara la Boema impreuna... Nu stiam ca este bolnava sau ca s-a intamplat ceva. O mare artista!”, au fost primele cuvinte ale Margaretei Paslaru. Artistele au colaborat recent, pentru…

- Stela Popescu va fi inmormantata duminica la cimitirul din Cernica Actrita Stela Popescu va fi inmormantata duminica la cimitirul din Cernica, a spus, joi seara, actorul Alexandru Arsinel, care a fost la locuinta artistei. Arsinel a spus ca nu are cuvinte acum pentru a spune ce a insemnat…

- Sute de liberali din Bucuresti si din mai multe judete din tara s-au adunat, joi, in Parcul Izvor, pentru a protesta fata de actuala guvernare, in timp ce in Parlament este dezbatuta motiunea de cenzura initiata de PNL....

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- Un autoturism a ars in totalitate pe Bulevardul Gheorghe Magheru din Bucuresti, insa nu au fost persoane afectate de incendiu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la locul incendiului actioneaza doua autospeciale de stingere si o echipa SMURD. …

- Conducerea APIA cere directorilor din teritoriu listele cu protestatarii care au ieșit in strada zilele trecute in toata țara nemulțumiți de diminuarea substanțiala a salariilor incepand de anul viitor, ca urmare a aplicarii noii Legi a salarizarii, care i-ar discrimina fața de salariații de la centru.…

- DC News a lansat un sondaj printre cititori pentru a afla ce parere au. Astfel, la intrebarea "De ce credeți ca au mers liderii PSD la DNA?", romanii au raspuns astfel: Sa nu se repete scena de la ICCJ 60,26% (4551) Sa faca presiuni 39,74% (3001). Rezultatul arata ca oamenii…

- In aceasta seara, de la ora 18:00, are loc un nou protest neautorizat al celor care manifesta impotriva Guvernului. De aceasta data, ei protesteaza fața de OUG prin care a fost modificat Codul Fiscal. Protestatarii vor pleca in marș de la Guvern la sediul PSD. La momentul protestului…

- Krim Ljubljana – CSM București, in Liga Campionilor la handbal feminin. Partida se va disputa sambata, de la ora 16:00 (Digi Sport, Telekom Sport). ”Tigroaicele” au plecat vineri catre Ljubljana pentru meciul din etapa a cincea a Ligii Campionilor. Vineri s-au antrenat in Slovenia. In tur, campioana…

- Lumea de noapte a Capitalei este in alerta, dupa ce, in urma cu cateva zile, Raj, unul dintre cei mai temuti interlopi, a avut o altercatie cu bodyguard-ul unui club de fite din Bucuresti, iar dupa acest eveniment a promis ca se razbuna in cel mai crunt mod pe angajatul clubului. Acum, Alberto, barbatul…

- Raluca Badulescu a sarit la gatul Iuliei Albu in cadrul emisiunii la care ambele sunt jurate. Raluca Badulescu și Iulia Albu, care l-a un moment dat s-au luat la cearta care e mai slaba , sunt cunoscute telespectatorilor din țara noastra din postura de jurate la emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal…

- Peste 10.000 de oameni protesteaza la aceasta ora in București. Circulația in Piața Victoriei este blocata. Oamenii au inceput sa se deplaseze inspre Piața Romana, urmand sa ajunga la Palatul Parlamentului, relateaza digi24.ro. In alte peste 30 de orașe din țara sunt organizate astazi manifestații.

- Un nou scandal 'zguduie' Academia de Poliție. Corpul de control al Ministerului de Interne investigheaza o posibila acordare “pe ochi frumoși” a unei locuințe de serviciu.Un apartament de 3 camere din București ar fi fost distribuit unei angajate a departamentului financiar dupa ce ar fi fost…

- De acum e o certitudine: Simona Halep si-a castigat locul alaturi de Ilie Nastase, Nadia Comaneci si Gheorghe Hagi, cei care pana la ascensiunea liderului WTA au format tridentul de aur al sportului romanesc.

- Scandal in USR dupa alegerile din weekend: Congresul trebuie reluat Mai multi membrii USR sunt nemultumiti dupa alegerile din weekend de la Brasov, unde a fost ales presedinte Dan Barna. Contestatarii cer reluarea alegerilor si spun ca nu cred in scindarea partidului, dar nici nu accepta abuzuri. „Este…

- De vineri seara, vreme se inrautațește Copac cazut peste o masina în Bucuresti, pe strada Popa Tatu, 24 octombrie 2017. Arhiva Foto: Alexandru Dolea. Vremea se înrautateste din aceasta seara. Pâna luni vântul va avea intensificari temporare la început în…

- „Anul acesta premiem liderii!Adica pe acei manageri si antreprenori care au ințeles ca etica in afaceri nu este doar un concept, ca reputația se construiește greu și au invațat ca forța unui proiect reușit sta in oamenii din spatele lui, in creativitatea, pasiunea, implicarea și tenacitatea pe care…

- Spicherul Andrian Candu susține ca nu vede nicio problema in faptul ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, ar putea ajunge cu Partidul Unitații Naționale (PUN) in Legislativul de la Chișinau, in cazul in care iși va recapata cetațenia R. Moldova. De asemenea, președintele Parlamentului nu…

- O senatoare PSD a trecut prin clipe groaznice in aceasta seara. Vremea cumplita din Bucuresti i-a pus viata in pericol. Imediat dupa ce a plecat din Senat un copac i-a cazut peste masina. Roxana Paturca de la PSD a explicat in direct la Romania TV clipele teribile prin care a trecut.Citește…

- O noua tragedie loveste fotbalul mondial! Choirul Huda (38 de ani), portarul echipei Persela (prima liga din Indonesia), a murit dupa ce s-a ciocnit cu un coechipier, fiind lovit in zona capului, in timpul meciul cu Semen Padang. Dupa o minge lunga trimisa in careu, Huda a incercat…