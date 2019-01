Scandal în faţa Judecătoriei din Constanţa. Jandarmii au intervenit VIDEO Scandalul a izbucnit in zona Palatului de Justiție din municipiul Constanța, in fata Tribunalului. Oamenii legii au pus la pamant mai multe persoane, pe care ulterior le-au condus la Secția 3 Poliție in vederea luarii masurilor legale ce se impun. "In jurul orei 12.30, a izbucnit un conflict, in zona instanțelor de judecata, intre mai multe persoane. Jandarmii din dispozitivul de paza de la instanța au observat acest lucru și au solicitat sprijin de la baza, de la IJJ. In zona au intervenit doua echipaje de jandarmi, care au imobilizat persoanele implicate, dupa care le-au condus la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

