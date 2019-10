Scandal în fața casei lui Becali. Mesajul Poliției Ilfov „In cauza, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea și alte violențe. Barbatul in cauza a ramas internat la o unitate spitaliceasca din București", informeaza Poliția Ilfov. In continuare, polițiștii din orașul Voluntari efectueaza cercetari pentru a lua masurile legale ce se impun. Gigi Becali a organizat nunta pentru una dintre fiicele sale, Teodora, care s-a maritat sambata. Invitații au fost primiți la casa lui Becali din Voluntari, unde a avut loc și un incident in jurul pranzului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

