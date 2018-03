Stiri pe aceeasi tema

- Socrul Pippei Middleton, sora lui Kate Middleton - sotia printului William -, a fost pus sub acuzare de justitia franceza pentru "viol comis asupra unei minore", a anuntat vineri o sursa judiciara citata de AFP. David Matthews a fost plasat in custodia Politiei franceze marti, la Paris, de Brigada pentru…

- Uciderea supravietuitoarei Holocaustului Mireille Knoll la Paris a socat Europa. Dar fapta nu ar trebui sa mai surprinda pe nimeni, caci antisemitismul este omniprezent pe continentul nostru, crede Michel Friedman.

- Faptele: pe 31 ianuarie 2016, in jurul orei 22, colonelul Adrian Costin, fost sef al Serviciului de Paza si Protectie (SPP) pe judetul Iasi, se afla la volanului unui Renault Megane, pe care il conducea in zona Fundatie. Cateva minute dupa ora 22.00, pe fondul consumului de alcool, ofiterul de informatii…

- Primaria Capitalei a atribuit contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București”, demersurile intrand astfel in linie dreapta. Primaria Municipiului București a atribuit pe 29 martie contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui…

- Povestea incredibila a Elenei Pagu incepe cu momentul in care a decis sa alerge, la pensionare, pentru a scapa de o depresie. A ajuns multipla campioana mondiala, chiar daca este cea mai in varsta participanta la astfel de competiții. Elena Pagu a reușit sa uimeasca lumea la 91 de ani! Este multipla…

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces, anunța agerpres.ro. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor…

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria inregistrarilor meteorologice, iar valurile de caldura din Australia, temperaturile neobisnuit de ridicate din zona Arctica si lipsa apei din Cape Town sunt evenimente extreme daunatoare, ce continua si in 2018, conform unui raport al Organizatiei…

- Iata cateva replici dintre cei doi: Gelu Duminica: Multe lucruri din politica domnului Trump nu au nicio legatura cu democrația. Este un fel de Putin, dar care iși pune toata gașca in jurul lui. Mihail Neamțu: Genul acesta de propaganda servește Rusiei. Gelu Duminica: Nu va…

- Cand Amazon a achizitionat Whole Foods pentru 13,7 miliarde de dolari in iunie 2017, a perturbat industria de magazine alimentare din Statele Unite, care se confrunta deja cu profituri reduse. Anul acesta gigantul tinteste piata magazinelor din Franta, potrivit Quartz. In urma cu doua zile,…

- La cateva zile dupa ce a fost investita cu un nou mandat, cancelarul german, Angela Merkel, a efectuat vineri o vizita la Paris pentru a pregati impreuna cu Emmanuel Macron reformele "clare si ambitioase" asupra carora doresc sa ajunga la un acord pana in iunie pentru a relansa o Europa…

- Capitala Romaniei ramane in continuare unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti, arata un studiu publicat joi de Economist Intelligence Unit (EIU). Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta…

- Salonul auto de la Moscova se va desfasura in perioada 29 august - 9 septembrie. "Vom prezent un C-Crossover care va fi produs si comercializat in Rusia in 2019. Va fi o oferta suplimentara, care va continua povestea SUV in Rusia", a declarat directorul de vanzari de la Renault, Thierry…

- 25 de romance ce au schimbat lumea Sunt multe romance care au facut istorie si care ne-au schimbat viata in bine prin descoperirile si inventiile lor, prin politica, scriitura sau militand pentru drepturile omului. Iata o lista cu 25 de nume importante. 1. Elisa Leonida Zamfirescu.…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Plangerea a fost depusa de un avocat german in 2016. Acesta le reprosa lui Mark Zuckerberg si altor noua directori ai Facebook ca sunt prea toleranti fata de continuturile rasiste.Avocatul, Chan-jo Jun, care s-a specializat in acest tip ce cazuri, a trimis justitiei capturi de ecran cu…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1,2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban. "Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pierdut unul dintre cei mai importanti colaboratori externi intr-un amestec de birocratie legislativa si delasare din partea conducerii. Francisc Strnad, maestru studii balet, colabora de mai bine de un an cu institutia culturala ieseana, si era apreciat atat de catre…

- In perioada 12 - 16 februarie, 100 de militari din Armata Romaniei se vor instrui in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea,…

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris, Parlamentul European a adoptat marți, 6 februarie 2018, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in UE. Noua lege, agreata deja informal cu miniștrii statelor membre, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate…

- Brexitul a fost privit la nivel european si global in primul rand ca o amenintare. Amenintarea ca Europa sa se destrame mai departe, pe un principiu al dominoului in baza caruia exemplul britanic sa fie urmat si de altii.

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Serviciul de Protecție și Paza este prins intr-un scandal monstru. Guvernul a renunțat la protecția SPP, Liviu Dragnea a renunțat și el, iar atacurile la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu sunt din ce in ce mai puternice. Citește și: Mihai Tudose și Sorin Grindeanu NU renunța la SPP In…

- Autorii acestui studiu, publicat de revista Climate, au trecut in revista trei scenarii, mergand de la o incalzire de +1,5°C la +3°C fata de era preindustriala. In cel mai optimist scenariu, pagubele provocate de revarsari de cursuri de apa in Europa se vor dubla, la aproximativ 15 miliarde de euro…

- Cel mai tanar procuror sef de Serviciu Teritorial, promovat de Laura Codruta Kovesi in structurile centrale ale DNA si reintors, cateva luni mai tarziu, la DNA Oradea, cu coada intre pricioare, din postura de procuror simplu - Ciprian Man, despre care EVZ a scris in mai multe randuri la finele anului…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Primarul orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul localitatii, langa Primarie, la un pret care ar fi mult mai mic decat cel la care au mai fost vandute terenuri in apropiere, respectiv 8,5 euro pe metru patrat.…

- Catre sfarșitul anului trecut, Victor Sandu, directorul general cu “mandat limitat” impus de ALDE in fruntea Administrației Naționale “Apele Romane” (ANAR), a facut o mișcare de forța, dar cam pe langa lege. Acesta l-a forțat pe directorul tehnic al ANAR, Nicolae Barbieru, sa demisioneze din funcția…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…