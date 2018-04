Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video ce pare sa fi captat o disputa verbala intre doua membre ale familiei regale a Spaniei - actuala si fosta regina - a declansat un val de speculatii si de zvonuri in aceasta tara, dupa ce a devenit virala pe retelele de socializare, informeaza DPA miercuri. Disputa prezumtiva a avut…

- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de monarhul britanic la acest eveniment.…

- Incurcate sunt caile Domnului, spune o vorba veche din popor. Noi nu prea suntem de acord cu ea. Caci mai degraba am spune ca "incurcate sunt caile dragostei", mai ales cand vine vorba de Brigitte si Ilie Nastase. Cine sa ii mai inteleaga?!?! Ba se iubesc, ba se urasc! Ba divorteaza, ba se razgandesc!…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sanctiuni, destituiri si o ancheta de proportii, dupa ce 13 politisti de frontiera de pe aeroportul din Sofia si-au parasit posturile si astfel zeci de persoane au intrat în tara fara sa li se verifice documentele de

- Tehnicianul echipei de rugby a Belgiei, Guillaume Ajac, spune ca victoria echipei sale impotriva Spaniei, din ultima etapa a REIC 2018, a fost una meritata, chiar daca admite ca nationalitatea arbitrului (romanul Vlad Iordachescu) poate genera discuții in contradictoriu.

- Au trecut mai bine de trei ani de cand Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial de Formula 1, a suferit leziuni grave ale creierului, dupa un accident la schi ce a avut loc in Alpii Francezi, in decembrie 2013. Deși au trecut atația ani, familia nu a oferit informații despre starea acesteia.

- Marti , 27 martie 2018, de la ora 18.00, va avea loc la sediul Institutul Cultural Roman Budapesta din strada Izso, nr. 5, sectorul XIV, Budapesta, prelegerea „Familia regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916 – 1918)” susținuta de catre istoricul Stefania Dinu, director adjunct la Muzeului…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu au vizitat Televiziunea Romana, luni, si au intrat in rolul de prezentator, inregistrand cate o stire. Vizita regala a fost facuta in urma celor 12 zile de transmisii live realizate de televiziunea publica, din timpul funeraliilor…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE a declarat luni ca incearca sa ''raspunda preocuparilor'' diferitilor parteneri comunitari cu privire la Kosovo, reactie survenita dupa avertismentul Spaniei ca ar putea boicota summitul pe care UE il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din…

- Romania s-a calificat miraculos la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, dupa ce Belgia - Spania s-a terminat cu o surpriza imensa, 18-15 pentru gazde, dar biletele pentru Japonia nu au fost obtinute fara scandal! La finalul partidei de la Bruxelles, jucatorii Spaniei au sarit sa-l bata pe Vlad Iordachescu,…

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii insa ne acuza de jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman! "Stejarii" merg cu scandal la Mondiale. Asta dupa ce spaniolii acuza arbitrajul de la partida pierduta…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei.

- Scandal la Sofia, declanșat de faptul ca CEZ - companie energetica din Cehia - vrea sa vanda toate activele sale din Bulgaria unei mici companii obscure. Parlamentul a decis inființarea unei comisii speciale, pentru a ancheta detaliile acestei tranzacții.

- Un oras din vestul Germaniei intentioneaza sa expuna public patru lucrari ale pictorului Piet Mondrian, a confirmat vineri un purtator de cuvant, in pofida unei dispute cu descendentii artistului olandez in privinta dreptului de proprietate, relateaza DPA. Cele patru opere abstracte sunt in prezent…

- Printesa Madeline a nascut o fetita la Stockholm, inmultind cu un membru cea mai mare familie regala din Europa, relateaza vineri DPA. "Mama si copilul se simt bine", a anuntat vineri palatul...

- De Ziua Femeii, una dintre femeile din viata lui a trecut in nefiinta. Chiar de 8 martie, cand cu totii am celebrat Ziua Mamelor, Carmen si Dorin Chiotea au purtat doliu. Din pacate, mama lui Carmen a trecut la cele vesnice, dupa o lunga suferinta. „Acum o ora, Dumnezeu a fost bun și a chemat-o la El…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Dorin Cioaba, autointitulatul rege al rromilor, are un fiu la care ține ca la ochii din cap. Motiv pentru care Bogdan Cioaba, moștenitorul tronului, a avut parte de o aniversare de vis alaturi de cei dragi. Și, mai mult decat decat atat, pe langa fiul sau, Dorin Cioaba a sarbatorit-o și pe nora lui,…

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- De ziua sa de nastere, Viorica de la Clejani a vorbit despre minunata sa familie, dar si despre relatia cu sotul sau. La randul sau, Ionita de la Clejani a spus ca mai obisnuia sa-i aplice Vioricai anumite corectii, insa, cu toate acestea, isi face sotia fericita, iar aceasta din urma nu are motive…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu familia regala Al Qassimi, noteaza Noi.md. Intrevederea a avut loc la invitația Sheicului Faisal Bin Sultan Bin Salem Al Qassimi, guvernator al emiratului Sharjah (unul dintre cele 7 Emirate) din 1972 și pina in prezent, membru al…

- Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului) din Copenhaga, de unde a fost externat cand starea i s-a inrautatit. El a murit in somn, la palatul Fredensborg, la circa 40 de kilometri la nord de capitala, avandu-i alaturi pe…

- Delia Matache a avut mai multe relații inainte de a se casatori, iar conflictele cu parinții au existat ca in cazul tuturor adolescenților. Cele mai multe probleme in acest sens le-a avut la varsta primei iubiri.

- Luni, brazilianul Felipe Anderson a fost la un pas de bataie cu antrenorul Simone Inzaghi. Miercuri, nu s-a pregatit și fractura e deschisa la Formello. Ca pedeapsa, nu va fi convocat sambata, cu Napoli, și aproape sigur nu va veni la București pentru duelul cu FCSB de joia viitoare. A doua infrangere…

- Titlul de „Ducesa de Cambridge” vine la pachet cu mai multe indatoriri oficiale! Printre acestea se numara și intreținerea relațiilor diplomatice cu diferite țari, motiv pentru care Kate l-a insoțit pe William in mai multe vizite oficiale de-a lungul celor șapte ani de casatorie. foto: arhiva OK!, Getty…

- Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a precizat ca va percepe o suma lunara Familiei Regale pentru Palatul Elisabeta dupa finalizarea unui raport de evaluare, urmand ca acesti bani sa fie platiti pana cand Guvernul va stabili care este statutul Casei Regale.

- Criptomonedele pot fi soluția de „restabilire” a averii Casei Regale a Liechtensteinului, a declarat principele ereditar Alois Philipp Maria. Aceasta noua economie digitala trebuie luata in calcul, ca perspectiva de viitor”, a explicat principele Alois. O mare parte din averea Casei Regale…

- Baiețelul cantareței Andreea Banica a facut primii lui pași. Este fericire mare in familia artistei. Andreea Banica este casatorita cu Lucian Mitrea de foarte mulți ani. Din mariajul lor au rezultat doi copii, o fata care se numește Sofia și un baieșel care a primit numele de Noah Andrei. Fiul vedetei,…

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Imagini ireale într-un avion ce efectua o cursa spre Italia. O femeie a început sa jigneasca stewardesa, dupa ce nu i s-a permis sa mearga la toaleta, înainte sa decoleze avionul.

- Intalnire ca in povesti! Kate Middleton si Printul William s-au intalnit cu familia regala suedeza Se spune ca, dupa familia regala britanica, cea suedeza este, in prezent, cea mai celebra din lume, data fiind promovarea intensa in media de pretutindeni si dupa venirea pe lume a micilor mostenitori.…

- Howard Lew Lewis, celebrul comedian cunoscut pentru roluri in diverse productii populare din Marea Britanie, s-a stins din viata saptamana trecuta, in conditii suspecte. Familia acestuia este revoltata, deoarece considera ca ar fi fost ucis de medicamentele care i-au fost prescrise.

- Acum șase luni, Denisa Raducu trece in neființa in urma unei boli cumplite care i-a stors și ultima farama de viața din corp. Și, daca in ultima perioada, lucrurile pareau sa se fi liniștit in familia artistei, in ultimele zile spiritele s-au aprins, din nou.

- In capitala bulgara Sofia a inceput miercuri mult asteptatul proces pentru atacul din 2012 asupra unui autobuz cu turisti israelieni, soldat cu sase morti, informeaza dpa si BTA. Cei doi acuzati - australianul Meliad Farah si canadianul El Hajj Hassan, ambii fiind si cetateni libanezi - continua…

- Tatal regretatei cantarete Denisa Raducu, Emilian Raducu, l-a „sters” din memorie pe Florin, iubitul fiicei sale, de care, surprinzator, nu vrea sa mai auda. Sustine ca nu il cunoaste si ca fiica sa nu a avut niciun partener de viata. Daca, in urma cu patru luni, vorbea la superlativ de Florin, Emilian…

- Familia regala britanica se extinde pe zi ce trece. Pe langa faptul ca ducesa de Cambdrige se pregatește sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie, un alt membru al familiei regale a anunțat ca va naște tot in aprilie. Nu este vorba despre Meghan Markle, in ciuda zvonurilor aparute in publicațiile…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Familia regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la ora 12,00, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza luni site-ul romaniaregla.ro. Slujba va fi oficiata de arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si va avea…

- Florin Salam a trecut printr-o perioada foarte dificila o data cu despartirea de Roxana Dobre si nici dupa revenirea ei in familie nu s-a restabilit complet. O scena petrecuta in public i-a pus pe gand pe apropiatii sai!

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce s-a aflat ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanța intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a susținut ca Stella Ronner-Grubacic nu a stat intenționat…